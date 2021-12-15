Kalorifer peteklerine neden limon koyulur? Peteklere limon koymanın faydaları…

Kış aylarında yanan peteklerin üzerine kesilmiş limon konur. Kalorifer peteğinin üzerine limon koymanın sebebi, odada limon kokusunun verilmesinin amaçlanmasıdır. Sobalı evlerde limon, mandalina kabuğu ve portakal kabuğu sobanın üzerine konur ve odaya koku vermesi sağlanır. İşte işinize yarayacak pratik bilgiler...

İŞTE İŞİNİZE YARAYACAK 5 PRATİK BİLGİ

Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en iyi yol, onları yastık kılıfının içine koymak ve çamaşır makinesine atmak. Bu sayede bez ayakkabılarınız ilk günkü gibi görünecek!

Fazla yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve rahatsız hissediyorsanız ayak bileğinizi kolonya ile ovun.

Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koyun. Karbonat kötü kokuları önler.

Birçok metal küpe kulağın yara olmasına yol açabilir. Bunu önlemek için metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kaplayın.

Kavanozdaki yiyeceğiniz bittiğinde kavanozu kullanmak istiyor ama kavanozdaki etiketten bir türlü kurtulamıyorsanız üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Etiket kavanozdan kolaylıkla ayrılacaktır.



