Mynet Trend

Kalp kontrolü hakkında bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Ali Civelek Prof. Dr. Ali Civelek
SAĞLIK  | 30.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Günümüzde hala kişilerin hasta olduklarında doktora gittiklerini görüyoruz. Ancak son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler hastalığı tedavi etmekten ziyade önleyiciliğin daha önemli olduğunu kanıtladı.

Kalp kontrolü hakkında bilinmesi gerekenler

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp kontrolü hakkında bilinmesi gereken tüm detay noktaları bizler için paylaştı. Hastalıkların daha ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi, tedavinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bunu mümkün kılmanın yolu da erken teşhisten geçer.

Birçok hastalık, daha başlangıç safhalarında tespit edildiğinde, ilerlemeden kontrol altına alınarak ortadan kaldırılabiliyor. Bunun yapılabilmesi için ise rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi hayati önem taşır.

Check-up taraması ve rutin kontroller potansiyel riskleri değerlendirme konusunda büyük ölçüde yardımcı olur. Kardiyoloji ve kalp cerrahisinde erken tanı konması ve erken tedavi aşaması, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini minimum seviyeye çeker.

YAPILAN İNCELEMELER

Rutin kalp kontrolleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Hastanın yaşı, ailesinde görülen kalp ve damar rahatsızlıkları ve genel sağlık durumu, rutin kalp kontrollerinde belirleyici rol oynar. Rutin kontrollerde damar içerisinde pıhtı oluşumu, kalp boşluklarında büyüme, kapaklar, duvar kalınlığı ve kalp zarı incelenir.

Ayrıca kalbi besleyen damarların kontrolü de rutin incelemeler arasında yer alır. Bu incelemeler için kalp ultrasonografisi, efor testi, gibi uygulamalar gerçekleştirilir. Yapılan uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre ritim bozukluğu ihtimali olan ya da damalarda kireçlenme başlangıcı belirlenen kişilere ek incelemeler de uygulanır. Detaylı incelemeler sonucunda kalbin genel sağlık yapısı ve potansiyel riskler ortaya konabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Bazı durumlarda kalp ve damar hastalıkları ‘geliyorum’ diyebilir. Risk faktöründe bulunan kişilerin belirlenmesi ve yapılacak olan bazı değişiklikler ile bu gidişe bir dur demek mümkün!

Düzenli ve sağlıklı beslenme, düzenli spor kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engellediği gibi aynı zamanda hastalarda durumun daha da kötüye gitmesinin önüne geçer. Özellikle sigara ve alkol tüketen, aşırı kilolu, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip, ailesinde kalp rahatsızlığı geçmişi olan kişiler risk grubu içerisinde yer alır.

Ayrıca yüksek tansiyon ya da şeker hastaları da kalp sağlığı konusunda ekstra özenli olmak zorundadır. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin rutin kalp kontrollerini yaptırmaları bir sürprizle karşılaşmanın önüne geçer.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com
Instagram: @dralicivelek
Facebook: @dralicivelek
YouTube-Prof.Dr. Ali Civelek

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Bu bayramda klima ile serinleyecekler dikkat! Bu bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!
Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık Kalp

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Oruç tutanlar bu suya koşuyor!

Oruç tutanlar bu suya koşuyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima alırken nelere dikkat etmeli? Bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!

Bu bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!

Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!

Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!

Yürümede gecikmenin nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Yürümede gecikmenin nedeni bakın neymiş

Havaların ısınmasıyla birlikte deri hastalıkları arttı

Dikkat! Sıcaklıklarla beraber hastalıklar da arttı

Çocuğunuzun inat etmesinin 8 nedeni

İnat etmesinin sebebi siz olabilirsiniz!

Uyku apne sendromu nedir? Uyku apne sendromu tedavisi nasıl olur? Uyku apne sendrom belirtileri ve nedenleri

Uyandığınızda ağız kuruluğu yaşıyorsanız sebebi bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.