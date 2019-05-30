Kalp kontrolü hakkında bilinmesi gerekenler

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp kontrolü hakkında bilinmesi gereken tüm detay noktaları bizler için paylaştı. Hastalıkların daha ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi, tedavinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bunu mümkün kılmanın yolu da erken teşhisten geçer.

Birçok hastalık, daha başlangıç safhalarında tespit edildiğinde, ilerlemeden kontrol altına alınarak ortadan kaldırılabiliyor. Bunun yapılabilmesi için ise rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi hayati önem taşır.

Check-up taraması ve rutin kontroller potansiyel riskleri değerlendirme konusunda büyük ölçüde yardımcı olur. Kardiyoloji ve kalp cerrahisinde erken tanı konması ve erken tedavi aşaması, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini minimum seviyeye çeker.

YAPILAN İNCELEMELER

Rutin kalp kontrolleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Hastanın yaşı, ailesinde görülen kalp ve damar rahatsızlıkları ve genel sağlık durumu, rutin kalp kontrollerinde belirleyici rol oynar. Rutin kontrollerde damar içerisinde pıhtı oluşumu, kalp boşluklarında büyüme, kapaklar, duvar kalınlığı ve kalp zarı incelenir.