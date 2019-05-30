Kalp kontrolü hakkında bilinmesi gerekenler

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp kontrolü hakkında bilinmesi gereken tüm detay noktaları bizler için paylaştı. Hastalıkların daha ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi, tedavinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bunu mümkün kılmanın yolu da erken teşhisten geçer.
Birçok hastalık, daha başlangıç safhalarında tespit edildiğinde, ilerlemeden kontrol altına alınarak ortadan kaldırılabiliyor. Bunun yapılabilmesi için ise rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi hayati önem taşır.
Check-up taraması ve rutin kontroller potansiyel riskleri değerlendirme konusunda büyük ölçüde yardımcı olur. Kardiyoloji ve kalp cerrahisinde erken tanı konması ve erken tedavi aşaması, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini minimum seviyeye çeker.
YAPILAN İNCELEMELER
Rutin kalp kontrolleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Hastanın yaşı, ailesinde görülen kalp ve damar rahatsızlıkları ve genel sağlık durumu, rutin kalp kontrollerinde belirleyici rol oynar. Rutin kontrollerde damar içerisinde pıhtı oluşumu, kalp boşluklarında büyüme, kapaklar, duvar kalınlığı ve kalp zarı incelenir.
Ayrıca kalbi besleyen damarların kontrolü de rutin incelemeler arasında yer alır. Bu incelemeler için kalp ultrasonografisi, efor testi, gibi uygulamalar gerçekleştirilir. Yapılan uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre ritim bozukluğu ihtimali olan ya da damalarda kireçlenme başlangıcı belirlenen kişilere ek incelemeler de uygulanır. Detaylı incelemeler sonucunda kalbin genel sağlık yapısı ve potansiyel riskler ortaya konabilir.
RİSK FAKTÖRLERİ
Bazı durumlarda kalp ve damar hastalıkları ‘geliyorum’ diyebilir. Risk faktöründe bulunan kişilerin belirlenmesi ve yapılacak olan bazı değişiklikler ile bu gidişe bir dur demek mümkün!
Düzenli ve sağlıklı beslenme, düzenli spor kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engellediği gibi aynı zamanda hastalarda durumun daha da kötüye gitmesinin önüne geçer. Özellikle sigara ve alkol tüketen, aşırı kilolu, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip, ailesinde kalp rahatsızlığı geçmişi olan kişiler risk grubu içerisinde yer alır.
Ayrıca yüksek tansiyon ya da şeker hastaları da kalp sağlığı konusunda ekstra özenli olmak zorundadır. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin rutin kalp kontrollerini yaptırmaları bir sürprizle karşılaşmanın önüne geçer.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
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