Kalpleri paramparça eden görsel: Anne sıcaklığını oyuncakta buldu!

Japonya’da yedi aylık makak cinsi maymun Punch’ın hikâyesi sosyal medyada milyonları duygulandırdı. Annesi tarafından doğumundan kısa süre sonra terk edilen minik maymun, hayata peluş bir orangutana sarılarak tutunuyor. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Japonya’daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

ANNE SICAKLIĞINI PELUŞTA BULDU

Temmuz 2025’te dünyaya gelen Punch, annesi tarafından reddedilince bakıcıların özel ilgisiyle büyütülmeye başlandı. Doğuştan gelen “anneye tutunma” içgüdüsünü bastırmakta zorlanan minik makak için battaniyeler ve peluş oyuncaklar hazırlandı.

Punch ise içlerinden birini seçti: Peluş bir orangutan. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uyurken oyuncağına sıkı sıkı sarıldığı, korktuğunda onu adeta bir kalkan gibi kullandığı görülüyor. Küçük maymunun oyuncağını bir an olsun yanından ayırmaması izleyenlerin yüreğini burktu.

SÜRÜNÜN İÇİNDE BİLE YANINDAN AYIRMIYOR

Hayvanat bahçesi yetkilileri yaklaşık bir ay önce Punch’ı kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı. Ancak anne bakımından mahrum kalmasının özgüven eksikliğine yol açtığı belirtiliyor.

Sürünün içine girdiğinde bile peluş oyuncağını taşıyan, zaman zaman üzerine yatıp teselli bulan Punch’ın görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı minik maymun için “kalbimizi eritti” yorumunda bulundu.