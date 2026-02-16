Evde kan, kapıda maskeli şüpheli! Ünlü sunucunun annesi 15 gündür kayıp

ABD’nin en çok izlenen sabah programlarından Today’un sunucusu Savannah Guthrie, annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasının ardından programdan süresiz olarak ayrıldı. 54 yaşındaki gazeteci, 84 yaşındaki annesi için yürütülen arama çalışmaları nedeniyle Arizona’nın Tucson kentinde bulunuyor.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Nancy Guthrie, 31 Ocak gecesi kızı Annie ve damadı Tommaso Cioni tarafından Tucson’daki evine bırakıldıktan sonra bir daha görülmedi. Ertesi sabah kilise ayinine katılmaması üzerine durum polise bildirildi. O tarihten bu yana başlatılan arama çalışmaları 15. gününe girdi.

Yetkililer, evde Nancy’ye ait olduğu belirlenen kan izlerine ulaştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Federal Bureau of Investigation (FBI), kaybolduğu gece eve gelen silahlı ve maskeli bir kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde şüphelinin eldiven taktığı ve kapı kamerasıyla oynadığı görüldü.

ELDİVENLER EŞLEŞTİ

Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiği aktarıldı. FBI, DNA örneklerine ilişkin ön sonuçların geldiğini ve resmi raporun beklendiğini kaydederek, soruşturma için raporun önemli olacağını bildirdi.

MESLEĞİ KONUŞULUYOR

Savannah Guthrie’nin programdan ne kadar süre uzak kalacağı merak edilirken, NBC kaynakları “tüm ekibin ve kanalın Guthrie’ye destek olduğunu” belirtti. 2012’den bu yana “Today” programında sunuculuk yapan gazetecinin yıllık 7 milyon dolarlık sözleşmesinin yenilenme sürecine yaklaştığı biliniyor. Ancak yakın çevresi, böyle bir dönemde kariyerinin konuşulmasının “incitici” olduğunu ifade ediyor.