Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı

Prof. Dr. Muhammed Keskin’e göre kahvenin sağlık üzerindeki etkisini belirleyen en önemli unsur, kahvenin işlenme düzeyi ve içeriği.

Özellikle fazla şekerli, aromalı ve işlenmiş kahvelerin sağlık açısından daha düşük puan aldığını belirten Keskin, sade ve az işlem görmüş kahvelerin öne çıktığını söyledi.

'EN FAYDALI KAHVE FİLTRE KAHVE'

Keskin, sağlık açısından en yüksek puanı filtre kahveye verdi. Filtre kahvenin 10 üzerinden 9 puan aldığını belirten uzman isim, bir puan kırmasının nedeninin ise fazla tüketimde çarpıntı ve nabız artışı riski olduğunu ifade etti.

Filtre kahvenin süzülme yöntemi nedeniyle daha faydalı olduğunu belirten Keskin, düzenli ama kontrollü tüketildiğinde kalp sağlığı, diyabet, parkinson

ve demans riskleri üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini söyledi.

ESPRESSO VE AMERICANO ÜST SIRALARDA

Espresso ve Americano da yüksek puan alan kahveler arasında yer aldı. Prof. Dr. Keskin, espresso için 10 üzerinden 8 puan verdi. Americano’nun ise esas olarak su eklenmiş espresso olduğunu belirten Keskin, bu nedenle benzer kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak espresso bazlı kahvelerin filtre kahveye göre daha asidik, yağ oranı daha yüksek ve mide açısından daha hassas olabileceğini ifade etti.

TÜRK KAHVESİNE 7 PUAN VERDİ

Türk kahvesi için 10 üzerinden 7 puan veren Keskin, bunun nedenini hazırlama yöntemiyle açıkladı. Türk kahvesinin kaynatılarak hazırlandığını belirten uzman isim, bu yöntemin akrilamid miktarını artırabileceğini, ayrıca kolesterolü etkileyebilecek bazı bileşenlerin daha yüksek olabileceğini söyledi. Yine de sade tüketildiğinde Türk kahvesinin sağlıklı seçenekler arasında yer aldığını vurguladı.

HAZIR KAHVELERE DÜŞÜK PUAN

Özellikle üçü bir arada hazır kahveler, toz cappuccino ve şuruplu kahveler düşük puan aldı. Prof. Dr. Muhammet Keskin üçü bir arada kahveye 10 üzerinden 3, frappuccino tarzı kremalı kahvelere ise 10 üzerinden 2 puan verdi.

Uzman isim, bunun temel nedeninin:

yüksek şeker oranı,

yoğun işlenmiş içerik

ve yapay aromalar olduğunu belirtti.

“İŞLENME MİKTARI ARTTIKÇA FAYDASI AZALIYOR”

Keskin’e göre kahvelerde temel kriter, işlenme düzeyi. Uzman isim, özellikle beyaz çikolatalı mocha, aromalı kahveler ve hazır kahve karışımlarının yüksek işlem gördüğü için sağlık açısından daha düşük fayda sunduğunu söyledi.

BİTKİSEL SÜTLÜ KAHVELER İÇİN DEĞERLENDİRME

Badem sütlü ve yulaf sütlü latte çeşitlerini de değerlendiren Keskin, bu kahvelerin normal sütlü kahvelerden mucizevi şekilde daha sağlıklı olmadığını ifade etti. Bu kahvelere 10 üzerinden 6 puan veren Keskin, süt intoleransı olan kişiler için alternatif olabileceğini ancak tek başına büyük sağlık farkı oluşturmadığını söyledi.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, kahvenin tamamen zararlı olmadığını, aksine doğru tüketildiğinde faydalı bir içecek olduğunu vurguladı.

Uzman isim, günde 2 fincanı aşmadan tüketilen kahvenin kalp sağlığı, metabolizma,

zihinsel performans ve nörolojik sağlık açısından olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtti.