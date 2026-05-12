YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı

Kahve tüketimiyle ilgili tartışmalar sürerken Kalp Profesörü Prof. Dr. Muhammed Keskin, farklı kahve türlerini sağlık açısından değerlendirdi. Filtre kahveden espressoya, latte çeşitlerinden hazır kahvelere kadar birçok içeceği puanlayan Keskin, en sağlıklı kahve türünün hangisi olduğunu da açıkladı.

Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Muhammed Keskin’e göre kahvenin sağlık üzerindeki etkisini belirleyen en önemli unsur, kahvenin işlenme düzeyi ve içeriği.

Özellikle fazla şekerli, aromalı ve işlenmiş kahvelerin sağlık açısından daha düşük puan aldığını belirten Keskin, sade ve az işlem görmüş kahvelerin öne çıktığını söyledi.

'EN FAYDALI KAHVE FİLTRE KAHVE'

Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı 1

Keskin, sağlık açısından en yüksek puanı filtre kahveye verdi. Filtre kahvenin 10 üzerinden 9 puan aldığını belirten uzman isim, bir puan kırmasının nedeninin ise fazla tüketimde çarpıntı ve nabız artışı riski olduğunu ifade etti.

Filtre kahvenin süzülme yöntemi nedeniyle daha faydalı olduğunu belirten Keskin, düzenli ama kontrollü tüketildiğinde kalp sağlığı, diyabet, parkinson
ve demans riskleri üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini söyledi.

ESPRESSO VE AMERICANO ÜST SIRALARDA

Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı 2

Espresso ve Americano da yüksek puan alan kahveler arasında yer aldı. Prof. Dr. Keskin, espresso için 10 üzerinden 8 puan verdi. Americano’nun ise esas olarak su eklenmiş espresso olduğunu belirten Keskin, bu nedenle benzer kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak espresso bazlı kahvelerin filtre kahveye göre daha asidik, yağ oranı daha yüksek ve mide açısından daha hassas olabileceğini ifade etti.

TÜRK KAHVESİNE 7 PUAN VERDİ

Türk kahvesi için 10 üzerinden 7 puan veren Keskin, bunun nedenini hazırlama yöntemiyle açıkladı. Türk kahvesinin kaynatılarak hazırlandığını belirten uzman isim, bu yöntemin akrilamid miktarını artırabileceğini, ayrıca kolesterolü etkileyebilecek bazı bileşenlerin daha yüksek olabileceğini söyledi. Yine de sade tüketildiğinde Türk kahvesinin sağlıklı seçenekler arasında yer aldığını vurguladı.

HAZIR KAHVELERE DÜŞÜK PUAN

Özellikle üçü bir arada hazır kahveler, toz cappuccino ve şuruplu kahveler düşük puan aldı. Prof. Dr. Muhammet Keskin üçü bir arada kahveye 10 üzerinden 3, frappuccino tarzı kremalı kahvelere ise 10 üzerinden 2 puan verdi.

Uzman isim, bunun temel nedeninin:

  • yüksek şeker oranı,
  • yoğun işlenmiş içerik
  • ve yapay aromalar olduğunu belirtti.

“İŞLENME MİKTARI ARTTIKÇA FAYDASI AZALIYOR”

Keskin’e göre kahvelerde temel kriter, işlenme düzeyi. Uzman isim, özellikle beyaz çikolatalı mocha, aromalı kahveler ve hazır kahve karışımlarının yüksek işlem gördüğü için sağlık açısından daha düşük fayda sunduğunu söyledi.

BİTKİSEL SÜTLÜ KAHVELER İÇİN DEĞERLENDİRME

Kalp profesörü en sağlıklı kahveyi açıkladı! Sonuç herkesi şaşırttı 3

Badem sütlü ve yulaf sütlü latte çeşitlerini de değerlendiren Keskin, bu kahvelerin normal sütlü kahvelerden mucizevi şekilde daha sağlıklı olmadığını ifade etti. Bu kahvelere 10 üzerinden 6 puan veren Keskin, süt intoleransı olan kişiler için alternatif olabileceğini ancak tek başına büyük sağlık farkı oluşturmadığını söyledi.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, kahvenin tamamen zararlı olmadığını, aksine doğru tüketildiğinde faydalı bir içecek olduğunu vurguladı.

Uzman isim, günde 2 fincanı aşmadan tüketilen kahvenin kalp sağlığı, metabolizma,
zihinsel performans ve nörolojik sağlık açısından olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dağlardan toplayıp atlarla taşıyorlar! Kilosu 200 TL’ye satılıyorDağlardan toplayıp atlarla taşıyorlar! Kilosu 200 TL’ye satılıyor
Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir?Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir?

Anahtar Kelimeler:
kahve sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.