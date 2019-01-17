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Kalp sağlığını koruyan yiyecekler neler? Kalp sağlığı nasıl korunur? Kalp sağlığı için ne yenmeli?

Betül Songur Betül Songur
SAĞLIK  | 17.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kalp sağlığı açısından beslenmenin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar kalbinizin iyi olmasını istiyorsanız beslenmenize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Peki kalp sağlığı için ne yemek gerekiyor? Bir diş sarımsak, fındık ya da nohut yemenin kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Eminlatif, Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut, çayın yeşilini, üzümün kırmızısını yiyin' dedi.

Kalp sağlığını koruyan yiyecekler neler? Kalp sağlığı nasıl korunur? Kalp sağlığı için ne yenmeli?

Bursa Özel Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, dengeli beslenme ve kalp sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Ali Eminlatif, dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı kalp için çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Eminlatif, "Her gıdadan ölçülü ve vücudunuzun ihtiyacı kadar tüketip, dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuzu aç bırakarak, öğünleri kısarak kilo vermek ya da sağlıklı olmak mümkün değildir" dedi.

Dr. Ali Eminlatif, kilo almamak için değil, sağlıklı yaşamak için vücudun ihtiyacından fazlasının tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kalp sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz dersek; ilk olarak kızartma alışkanlığı ortadan kaldırılmamız gerekiyor. Bunun en önemli nedeni, kızartma işlemi sırasında yağın yanmasıdır. Hamur işi, fast-food, cips ve benzeri yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle fast-food tarzı besinlerle birlikte salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etlerin tüketilmesi de engellenmelidir. Yiyecekler 'istenildiği kadar' değil, 'ihtiyacınız kadar' tüketilmelidir. Meyve ve sebze yerken de kalori miktarlarına dikkat etmeli ve ölçülü tüketilmelidir."

HER GÜN BİR DİŞ SARIMSAK

Her gün ez az bir diş sarımsak tüketmenin kalbe iyi geldiğini belirten Dr. Eminlatif, "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin. Ancak kalbinizi düşünüyorsanız tuz, şeker, hamur işi, yağ ve alkolle vedalaşmanız lazım. Zira; onların kalbe dost olmayacağını aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kalp sağlığı beslenme

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