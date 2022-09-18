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  4. Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

18.09.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kalp Yarası dizisindeki Ayşe rolüyle ekranlara gelen Yağmur Tanrısevsin oyunculuk sektöründe 2010 yılından beri rol alıyor. Dönem dönem yer aldığı projelerle dikkat çeken Tanrısevsin, şimdi de Instagram pozuyla da magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Yağmur Tanrısevsin ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Kalp Yarası dizisinde 32 bölümün ardından ekranlara veda eden oyuncu, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla takip edilmeye başlandı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE TOZU DUMANA KATTI

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin süper mini elbisesiyle poz verdi.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Tanrısevsin, şıklığıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

O pozuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Yağmur Tanrısevsin, asıl çıkışını Güneşi Beklerken dizisindeki Melis rolüyle yaşadı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Sosyal medyada 3.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

32 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla çok sayıda beğeni alıyor.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin kalp yarası
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