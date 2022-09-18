Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin süper mini elbiseli pozuyla tozu dumana kattı!

Yağmur Tanrısevsin ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Kalp Yarası dizisinde 32 bölümün ardından ekranlara veda eden oyuncu, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla takip edilmeye başlandı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE TOZU DUMANA KATTI

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin süper mini elbisesiyle poz verdi.

Tanrısevsin, şıklığıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

O pozuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yağmur Tanrısevsin, asıl çıkışını Güneşi Beklerken dizisindeki Melis rolüyle yaşadı.

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sosyal medyada 3.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

32 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla çok sayıda beğeni alıyor.





