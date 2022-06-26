Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı

Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak sütyensiz pozuyla sosyal medyayı adeta kavuran Tanrısevsin'in paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MİNİ ŞORTLU SÜTYENSİZ POZUYLA MEST ETTİ

3.3 milyon takipçili Instagram hesabından cesur paylaşımlarını sergileyen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, son paylaşımıyla oldukça dikkat çekti.

Mini şortlu ve kırmızı ceketli sütyensiz pozuyla sosyal medyayı adeta yakan güzel oyuncunun paylaşımları beğeni ve yağmuruna tutuldu.

Yağmur Tanrısevsin'in paylaşımının altına takipçileri, "İnanılmaz güzelsin" ve "Güzelliğin gözleri kamaştırıyor" gibi yorumlar yapıldı.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, en son derin sırt dekolteli pozuyla göz kamaştırmıştı.

Tanrısevsin'in bu pozu sonrası takipçileri kayıtsız kalamamış ve paylaşımını beğeni yağmuruna tutmuştu.

