MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı

26.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından kırmızı ceketiyle sütyensiz pozunu paylaşan Yağmur Tanrısevsin olay yarattı. Güzel oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı

Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak sütyensiz pozuyla sosyal medyayı adeta kavuran Tanrısevsin'in paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MİNİ ŞORTLU SÜTYENSİZ POZUYLA MEST ETTİ

3.3 milyon takipçili Instagram hesabından cesur paylaşımlarını sergileyen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, son paylaşımıyla oldukça dikkat çekti.

290370857_793262558348054_6300115714324533307_n

Mini şortlu ve kırmızı ceketli sütyensiz pozuyla sosyal medyayı adeta yakan güzel oyuncunun paylaşımları beğeni ve yağmuruna tutuldu.

289709015_127337266443332_2981067721832435995_n

Yağmur Tanrısevsin'in paylaşımının altına takipçileri, "İnanılmaz güzelsin" ve "Güzelliğin gözleri kamaştırıyor" gibi yorumlar yapıldı.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, en son derin sırt dekolteli pozuyla göz kamaştırmıştı.

yağmur

Tanrısevsin'in bu pozu sonrası takipçileri kayıtsız kalamamış ve paylaşımını beğeni yağmuruna tutmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bana boş ve mesnetsiz şeyler söylemesine rağmen...Bana boş ve mesnetsiz şeyler söylemesine rağmen...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
Otelin balkonunda üstsüz güneşlendiOtelin balkonunda üstsüz güneşlendi
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

İlginizi Çekebilir

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.