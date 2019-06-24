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Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 24.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Oldukça yaygın bir hastalık olan kalp yetersizliği zamanında tanı konmazsa hastaların hayatını tehlikeye sokabiliyor. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle hastalık kontrol altına alınabiliyor ve hastalar kaliteli bir yaşam sürebiliyor.

Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri

Kalp yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla VM Medical Park Pendik Hastanesi ev sahipliğinde kalp yetersizliği hasta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi, kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

24 Haziran 2019, İstanbul – Kalp yetersizliğine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla VM Medical Park Pendik Hastanesi ev sahipliğinde hasta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi’nin önderliğinde gerçekleşen toplantıya doktor, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Toplumda oldukça sık görülen bir hastalık olan kalp yetersizliği, kalp performansının azalması ve buna bağlı olarak doku ve organların ihtiyacı olan kanın iletilememesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle yatış pozisyonunda ve egzersiz sırasında nefes darlığı, bacaklarda ödem, halsizlik veya çabuk yorulma gibi semptomlar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Öksürük, iştahsızlık, çarpıntı, gece sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi diğer belirtiler de kalp yetersizliğinin habercisi olabiliyor.

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Önümüzdeki 20 yıl içinde kalp yetersizliği hastalarının sayısının iki kat artacağının öngörüldüğünü belirten Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi: “Türk Kardiyoloji Derneği’nin yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği hastası bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde kalp yetersizliği yaş ortalaması 70 iken Türkiye’de daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor.” dedi.

Kalp yetersizliği tedavisinde önemli adımlar atılarak yeni tedavilerin geliştirildiğini vurgulayan Ekmekçi şöyle devam etti: “Kalp yetersizliği hastalığı için toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak birincil hedefimiz olmalı. Hasta olsun olmasın risk faktörü taşıyan herkesin yılda bir kez kardiyoloji muayenesini öneriyoruz. Çünkü kalp yetersizliğinde erken tanı ve doğru tedavi hastaların kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için çok önemli.” Ardından hastaların sorularını yanıtlayan Ekmekçi, kalp yetersizliğine dikkat çekmek için bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

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