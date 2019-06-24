Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri

Toplumda oldukça sık görülen bir hastalık olan kalp yetersizliği, kalp performansının azalması ve buna bağlı olarak doku ve organların ihtiyacı olan kanın iletilememesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle yatış pozisyonunda ve egzersiz sırasında nefes darlığı, bacaklarda ödem, halsizlik veya çabuk yorulma gibi semptomlar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Öksürük, iştahsızlık, çarpıntı, gece sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi diğer belirtiler de kalp yetersizliğinin habercisi olabiliyor.

TÜRKİYE'DE KALP YETERSİZLİĞİ DAHA GENÇ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKIYOR

Önümüzdeki 20 yıl içinde kalp yetersizliği hastalarının sayısının iki kat artacağının öngörüldüğünü belirten Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi: “Türk Kardiyoloji Derneği’nin yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği hastası bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde kalp yetersizliği yaş ortalaması 70 iken Türkiye’de daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor.” dedi.

Kalp yetersizliği tedavisinde önemli adımlar atılarak yeni tedavilerin geliştirildiğini vurgulayan Ekmekçi şöyle devam etti: “Kalp yetersizliği hastalığı için toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak birincil hedefimiz olmalı. Hasta olsun olmasın risk faktörü taşıyan herkesin yılda bir kez kardiyoloji muayenesini öneriyoruz. Çünkü kalp yetersizliğinde erken tanı ve doğru tedavi hastaların kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için çok önemli.” Ardından hastaların sorularını yanıtlayan Ekmekçi, kalp yetersizliğine dikkat çekmek için bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

