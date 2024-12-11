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  4. Kalpazan dizisi final yapmıştı! Başrol oyuncusu Şükran Ovalı hızlı davrandı! O diziyle anlaştı...

Kalpazan dizisi final yapmıştı! Başrol oyuncusu Şükran Ovalı hızlı davrandı! O diziyle anlaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 00:12
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Yeni sezon dizilerinden Kalpazan'ın erken vedası herkesi üzmüştü. Dizide Canan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan haber geldi. Performansıyla herkesi etkileyen Ovalı, yeni dizisiyle el sıkıştı.

Kalpazan dizisi final yapmıştı! Başrol oyuncusu Şükran Ovalı hızlı davrandı! O diziyle anlaştı...

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerin oynadığı dizi beklenmedik bir şekilde 8. bölümde final yaptı.

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Erken final kararının ardından seyirci tepki göstermişti. Birçok kullanıcı reytinglerinin kötü olmadığını ve erken alınmış bir karar olduğunu belirtmişti. Kalpazan'ın senaristi Türküler Özgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan karara tepki göstermişti. Özgül, "4 küsur reytingle erken final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz. Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor." demişti.

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Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal da final bölümü sonrası sosyal medyada paylaşım yaparak "Bu akşam son kez KALPAZAN. Her arkadaşımla fotoğrafım yok çünkü bilemedik böyle olacağını... içimde de hep bir ukde kalacak bu erken vedadan dolayı" demişti.

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ŞÜKRAN OVALI'DAN HABER GELDİ!

Kalpazan'da Canan karakteriyle herkesi etkileyen Şükran Ovalı, sevenlerinin final haberinin ardından üzmüştü. Ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şükran Ovalı Ay Yapım’ın yeni dizi projesi “Yeni Bir Gün”le el sıkıştı. yeni dizisinde “Özlem” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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Başarılı oyuncu dizide 3. çocuğunu dünyaya getiren ve eşi ortadan kaybolunca da avukatlık işine geri dönmek zorunda kalan Nehir’in (Ezgi Mola) yakın arkadaşını canlandıracak.

Anahtar Kelimeler:
Şükran Ovalı Kalpazan
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