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Erken final yapmıştı! Kalpazan'ın senaristi tepki gösterdi, paylaşımı kafa karıştırdı! 'Kimi siyasi diyor...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 09:31
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Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin yer aldığı yeni sezon dizilerinden biri olan Kalpazan final yapıyor. Oyuncuların ve seyircinin tepki gösterdiği bu kararın ardından dizinin senaristi de tepki gösterdi. Dizinin neden final yaptığını bilmediğini söyledi. 'Kimi siyasi diyor' diyerek kafaları karıştırdı.

Erken final yapmıştı! Kalpazan'ın senaristi tepki gösterdi, paylaşımı kafa karıştırdı! 'Kimi siyasi diyor...'

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın kaleme aldığı başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerin oynadığı Kalpazan için final kararı alınmıştı.

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Birsen Altuntaş, final kararının gece alınıp sabah oyuncular ve ekiple paylaşıldığını söylemişti. 8 bölümde ekranlara veda edecek olan dizinin final kararı ise seyirciyi kızdırdı. Birçok kullanıcı reytinglerinin kötü olmadığını ve erken alınmış bir karar olduğunu belirtti.

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"RUHUMUZU EZEMEYECEKLER"

Final kararının ardından da gözle başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'a çevrildi. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ile birlikte bir fotoğraf paylaşıpve "Ruhumuzu ezemeyecekler" notunu ekledi.

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Kalpazan erken finali seyirciyi kızdırdı! Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal veda mesajlarıyla dikkat çekti Kalpazan erken finali seyirciyi kızdırdı! Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal veda mesajlarıyla dikkat çekti

DİZİNİN SENARİSTİNDEN TEPKİ!

Kalpazan'ın senaristi Türküler Özgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan karara tepki gösterdi. Özgül, "4 küsur reytingle erken final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz. Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor." dedi.

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"Final kararını olgunlukla karşılayacak ve sessiz kalacaktım ki;sabah Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi. Her zamanki neşemden, adadaki pastoral hayatımdan, dostlarımla oturduğum sofralardan bir anlığına utandım. " ifadelerini kullandı.

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dizi final
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