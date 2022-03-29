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  4. ‘Kalpsiz kalp doktoru’ diye anılıyor! Dr. Mehmet Öz çalışanlarını yarı yolda bıraktı

‘Kalpsiz kalp doktoru’ diye anılıyor! Dr. Mehmet Öz çalışanlarını yarı yolda bıraktı

29.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Mehmet Öz ABD Senatosu'na aday olmasının ardından yaptığı programı bir anda sonlandırdı. Uzun süredir birlikte çalıştığı çalışanlarının bir kısmı Mehmet Öz'Ün kendilerini yarı yolda bıraktığını düşünüyor.

‘Kalpsiz kalp doktoru’ diye anılıyor! Dr. Mehmet Öz çalışanlarını yarı yolda bıraktı

Dr. Mehmet Öz Kasım ayında Pennsylvania'nın açık ABD Senatosu koltuğuna aday olmak için şovunu bir anda sona erdirdi. Dr. Öz'un programı, zaten süreyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle birçok piyasadan çekilmişti. Dr. Öz de sonunda seçime gitmek için şovun fişini çekti. "The Dr. Oz Show" için ün doktorun yanında olan sadık çalışanları türlü sorunlarla yüzleştiklerini ve çok stresli dönemlerden geçtiklerini belirtti.

Sayfa Altı'ya konuşan bir kaynak, "13 yıldır onun için çalışan insanlar şimdi yeni bir iş bulmak için çabalıyorlar ve bu kadar uzun süre onun için çalıştıktan sonra onları mali açıdan böylesi zor bir durumda bıraktığı için öfkeliler" dedi. Başka bir kaynak ise Öz’ün "herkesi kör ettiğini" ve çoğu insanın onun medyadan kaçtığını öğrendiğini söyledi. Olayın ani olduğunu, başka bir sezon daha olması gerektiğini ve bu yüzden de herkesin iki yıl daha işlerinin garanti olduğunu düşündüğünü belirtti.

'YÜZÜSTÜ BIRAKTI'

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İçeriden bir başka kaynak ise "İşlerini kaybettiler ve sağlık güvencelerini de kaybediyorlar. Amerika'nın önemli bir doktoru için 13 yıl çalıştıktan sonra sağlık destekleri yok. Personelini yüzüstü bıraktı ve kimse buna hazırlıklı değildi" dedi.

Daha kötü olansa bazı çalışanlarının farkında olmadan Öz’ün kampanya çalışmalarına destek olmuş olması. Doktorun resimler, videolar ve birçok farklı ekstra şey istediğini belirten kaynaklar ne için olduğunu söylemeden kampanyası için birçok içerik talep ettiğini ifadelerine eklediler.

Dr. Öz'un temsilcisi yorum yapmadı, ancak politikacı TV doktoruna yakın bir kaynak iddiaların tamamen dürüst olmadığını söyledi.

Programındaki bazı yapımcılar, kızı Daphne'nin "The Good Dish" adlı şovunu hızlı bir şekilde yerine almak için ölesiye çalıştılar. Çok sayıda personel orada iş buldu, ancak program sadece iki ay yayında kaldıktan sonra bu ayın başlarında yayından kalktığında bu da bir çözüm getirmedi. Kızının şovu da başarısız olunca insanlar iki kere işsiz kaldılar.

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'ORTAYA BİR BOMBA ATIP GİTTİ'

Kaynaklardan biri, Öz'un en azından başka bir iş ararken sadık personellerine teşekkür etmek veya onlara yardım etmek için kıdem tazminatı veya ikramiye bırakabileceğini düşündüğünü, ancak onun sadece ortaya bir bomba atıp gittiğini söyledi.

Başka bir kaynak ise, Dr. Öz'un ABD Senatosu'na aday olarak "gerçekten insanlara yardım etmek istediğine" inanılırken, personelini böyle bir durumda bırakmasını ironik buldu.

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