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Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

17.03.2022 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ünlü doktoru Mehmet Öz, Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti. Açıklama, Öz'ün ABD kamuoyunda seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar sonrası geldi.

Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

ABD'nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yaptı.

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde.

İLK MÜSLÜMAN OLACAK

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYORDU

Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

Bloomberg'in haberine göre kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımladı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI BIRAKACAK

İlk başta Fox News'te yer alan açıklamaya göre Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktardı.

Senato tarihçileri Senato'da hiç çifte vatandaşlığı olan birinin olup olmadığına dair bir iz bulamamış, sadece Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrılmasına dair örnek ilgili bulunmuştu.

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