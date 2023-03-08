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Kalsiyum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalsiyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

27.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan yaşamı için çok önemli olan kalsiyum, canlılığın devamı için gereklidir. Vücudumuzda en çok bulunan elementtir. Kemiklerde ve dişlerde bulunan kalsiyum, kanın pıhtılaşmasını da sağlar. Aynı zamanda evrende en çok bulunan beşinci elementtir. Yumuşak ve parlak yüzeye sahip bu element, orta derece aktiftir. Peki, kalsiyum elementi periyodik cetvelde nerededir, özellikleri nelerdir?

Kalsiyum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalsiyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Adı sıkça duyulan kalsiyum, insan yaşamının devamlılığı için çok önemlidir. Kalsiyumun en yaygın oluşumu ise kireç taşıdır. Kemiklerimizin yapısında ise kalsiyum fosfat tuzu olarak bulunur. Sanayiden tıpa kadar pek çok alanda kullanılan kalsiyum elementi pek çok elementle bir aya gelerek bileşikler oluşturur. Bu elementin simgesi ve periyodik tablodaki yeri ise oldukça merak edilir.

Kalsiyum simgesi nedir?

Hayatımız için önemli bir element olan kalsiyum sembolü, Ca olarak karşımıza çıkar. Latince ismi calx’tır ve bu kelime kireç anlamına gelir. Bu nedenle periyodik cetvelde ve günlük hayatta kalsiyum elementi için Ca sembolü kullanılır. İngiliz bilim insanı Sir Humphrey Davy tarafından keşfedilen kalsiyum, doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Kalsiyum elementi özellikleri ise şunlardır:

  • Katı bir metaldir ve gümüşi beyaz bir renge sahiptir.
  • Oda sıcaklığında katı halde bulunur.
  • Toprak alkalileri arasında yer alır.
  • Kaynama noktası 1484 °C ve erime noktası ise 842 °C’dir.
  • Yumuşak ve kırılgan bir elementtir.
  • Kırılgan, kolay kesilebilir ve şekillendirilebilirdir.
  • Elektrik iletkenliği oldukça yüksektir.
  • Kristal yapıdadır ve kübiktir.
  • Doğada en çok bulunan elementlerden biridir ve yerkabuğunda ise %4 oranında bulunur.
  • Kimyasal reaktifliği oldukça yüksektir. Bu nedenle doğada serbest şekilde değil; fosfat, sülfat ve karbonat bileşiklerinde bulunur.
  • Özellikle tıp, gıda ve kimya sektörlerinde sıkça kullanılır.

Kalsiyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Ca simgesi ile ifade edilen kalsiyum elementi, periyodik cetvelde 4. periyot 2. grupta yer alır. 2 – A grubunda bulunan kalsiyumun atom numarası 20’dir. Ağırlığı 40,078 g/mol’dür. Özgül ağırlığı ise 1,55 g/cm3’tür ve vücudumuzda makro yapıda bulunur.

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kalsiyum periyodik cetvel

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