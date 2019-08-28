Kameni Fenerbahçe'den ayrılıyor

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Carlos Kameni, İspanya'ya dönme kararı aldı. Yeni sezonda forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Kamerunlu kalecinin birkaç İspanyol ekibiyle görüştüğü ve yeni takımının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

Daha önce İspanya'da Espanyol ve Malaga formalarını giyen 35 yaşındaki kaleci, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Carlos Kameni, sarı-lacivertlilerde 16 maçta görev almıştı.

