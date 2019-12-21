Kamera ve pil performansı ile fark yaratıyor

Telefonun arka yüzeyi yanlara doğru kavislendirilmiş, dolayısıyla tek elde kullanıma uygun kıvrımlara sahip. Işık açısına göre renk tonlarında geçişler yaşanırken de gerçekten mücevher hissi uyandırıyor. Yine de bu parlak ve pürüzsüz yüzeyin bir süre sonra kir ve parmak izi tuttuğunu, avuçta terlemelere yol açtığını belirtelim. Neyse ki ürünün kutusundan şeffaf bir koruma kılıfı da çıkıyor. Bu kılıfı takarak hem tasarımdan ödün vermiyor hem de daha sağlam bir kullanım deneyimi elde ediyorsunuz.

Telefonun ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Çerçeveler ince ve selfie kamera da ön tarafta damla çentik içine konumlandırılmış. 6.5 inç ekranı bulunan telefonun ekran çerçeve oranı ise, yüzde 89. 6.5 inç, devasa ekran



6.5 inç ekrana sahip olan telefon, bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek için ideal. In cell teknolojisinin kullanıldığı ekran, 1600×720 çözünürlük sunuyor ve özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme kalitesine sahip. Ekranın gece kullanımı için özel görüntüleme modu da bulunmakta, ki bu sayede zararlı mavi ışınlardan kaçınarak daha uzun süre kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Dış mekan kullanımlarında ise ekranın belirginlik düzeyi biraz azalıyor.

Peki ya dokunuşlara verdiği tepkiler nasıl diye soracak olursanız, gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun bu konuda bir sıkıntısı bulunmuyor, gayet seri ve size istediğiniz cevapları verebiliyor. Oppo A9 2020, Snapdragon 665 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 128GB depolaması var. İsterseniz microSD kart da kullanabilirsiniz. Android 9 işletim sisteminin kullanıldığı ve akıcı bir arayüzü bulunan telefonda pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Özellikle 6.5 inç gibi büyük bir ekranda örneğin PUBG gibi rekabetçi bir online oyunu oynamak çok zevkli olacaktır. Ve kameralar!



Telefonun en dikkat çekici taraflarından birini, arka taraftaki dörtlü kamera sistemi oluşturuyor. 48+8+2+2MP’den oluşan sistem sayesinde pek çok farklı çekim seçeneğiniz var. İsterseniz 48MP kamera ile net fotoğraflar elde edebilir, isterseniz geniş açılı fotoğraflar çekebilir, isterseniz makro çekim moduna geçiş yapabilir ya da bokeh efektli portreler ortaya çıkarabilirsiniz.

Kamera tarafında zoom desteği de önemli. 2X’te neredeyse kayıpsız, 5X’te iyi detaylara sahip çekimler yapabilirsiniz. Dijital 10X zoom’da ise detaylar çok da net olmuyor, tahmin edeceğiniz üzere.