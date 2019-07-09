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Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

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DÜNYA  | 09.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı için "Burada yineliyorum, böyle bir plan yok. Yasa tasarısı öldü." dedi.

Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, iade yasasında değişiklik yapmaya yönelik çalışmaların sona erdiğini ifade etti ancak söz konusu yasa tasarısının resmi olarak iptal edilip edilmeyeceği netlik kazanmadı.

Yönetimin, Yasama Meclisi'nde yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili süreci yeniden yeniden başlatıp başlatmayacağına dair endişelerin ve bu konuda yönetimin samimiyetiyle ilgili kalıcı kuşkuların olduğunu dile getiren Lam, “Burada yineliyorum, böyle bir plan yok. Yasa tasarısı öldü.” dedi.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Carrie Lam, geçen ay, yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dilemiş ve tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

PAZAR GÜNKÜ PROTESTOLAR

Binlerce protestocu, pazar günü, Baş Yönetici Carrie Lam liderliğindeki hükümetin Meclise sunduğu ancak protestolar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle düzenlenen protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplanmıştı.

Sayıları “on binlerce” olduğu ifade edilen göstericilerin pazar günü geç saatlerde yaptıkları yürüyüş sonrası polisle arbede yaşadığı belirtilmişti.

Hong Kong polis makamlarından yapılan açıklamada da yürüyüşe katılan ve arbedeye giren yaşları 20 ila 66 oln 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Protestocular, geçen hafta pazartesi Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal atmıştı.

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Hong Kong'da 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı.

Protestolar sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren yetkililer, yaralanan 79 kişiden 22'sinin polis memuru olduğunu kaydetmişti.

HONG KONG'DA SUÇLULARIN İADESİ YASASI PROTESTOLARI

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

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