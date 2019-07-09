Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, iade yasasında değişiklik yapmaya yönelik çalışmaların sona erdiğini ifade etti ancak söz konusu yasa tasarısının resmi olarak iptal edilip edilmeyeceği netlik kazanmadı.

Yönetimin, Yasama Meclisi'nde yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili süreci yeniden yeniden başlatıp başlatmayacağına dair endişelerin ve bu konuda yönetimin samimiyetiyle ilgili kalıcı kuşkuların olduğunu dile getiren Lam, “Burada yineliyorum, böyle bir plan yok. Yasa tasarısı öldü.” dedi.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Carrie Lam, geçen ay, yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dilemiş ve tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

PAZAR GÜNKÜ PROTESTOLAR

Binlerce protestocu, pazar günü, Baş Yönetici Carrie Lam liderliğindeki hükümetin Meclise sunduğu ancak protestolar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle düzenlenen protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplanmıştı.