Kameraman kendini tutamadı! F1 yayını sosyal medyayı salladı

F1 yarışı sırasında yapılan bir canlı yayında beklenmedik bir an damga vurdu. Ivana Knoll’un kadraja girmesiyle kameranın odağının dağılması adeta bir oldu. O anlar izleyenleri de spikerleri de güldürdü.

Çiğdem Berfin Sevinç

F1 Miami Grand Prix’sinde pistteki rekabet kadar ilginç anlar da konuşuldu. Özellikle bir an vardı ki, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kameramanın dikkati dağıldı, olanlar canlı yayına yansıdı.

SİYAH CROPU VE KOT ŞORTUYLA BÜYÜLEDİ

2022 Katar Dünya Kupası’nda cesur tarzıyla ünlenen Hırvat model Ivana Knoll, Miami’de yine tüm gözleri üzerine çekti. Yarışın olduğu hafta sonu boyunca padokta sık sık görüntülenen Knoll, bu kez ekranlara beklenmedik şekilde takıldı.

Sky Sports’un canlı yayınında Simon Lazenby, Naomi Schiff ve Jenson Button padokta yürüyerek yarış değerlendirmesi yaparken, Ivana Knoll bir anda kadraja girdi. Siyah crop top ve mini şortuyla yürüyen modelin geçişi sırasında kameranın yön değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

İşin en komik tarafı ise sadece kameramanın değil, çevredeki bazı ekip üyelerinin de kısa süreli “donup kalması” oldu. Hatta o anlar sunucuların bile yüzünde hafif bir tebessüm oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler için kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu:

Kameraman işini yaptı… ve fazlasıyla iyiydi!”

“Canlı yayında olduğunu unuttu galiba!”

“Hepimizin aynı anda dikkati dağıldı!”

