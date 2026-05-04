Şehrin ortasında dev şelale: 121 metrelik binadan akıyor

Guiyang’da yer alan Liebian Building, 100 metreyi aşan dev yapay şelalesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Ancak bu görsel şölenin bedeli de oldukça ağır. Bina, saatte yaklaşık 118 dolarlık enerji tüketimi yapıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Guiyang şehrinde bulunan Liebian Building, 100 metreyi aşan devasa yapay şelalesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Binanın cephesinden dökülen yaklaşık 108 metrelik su akıntısı, şehir içinde inşa edilmiş en büyük yapay şelaleler arasında yer alıyor.

GÖSTERİŞİN BEDELİ AĞIR

Ancak bu etkileyici görüntünün arkasında ciddi bir maliyet yatıyor. Şelalenin çalışması için kullanılan dört büyük endüstriyel pompa, suyu binanın en üst katına taşıyor. Bu sistemin enerji tüketimi ise saatte yaklaşık 118 doları buluyor. Bu nedenle şelale sürekli çalıştırılamıyor, genellikle özel günler ve etkinliklerde devreye alınıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARTIŞMASI

Projede kullanılan suyun yağmur sularından elde edilip depolanarak yeniden kullanıldığı belirtilse de, yüksek enerji ihtiyacı tartışmaları da beraberinde getirdi.

