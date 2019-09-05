Mynet Trend

Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor

ege.yildirim ege.yildirim
DÜNYA  | 05.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Kamerun'da geçen mayıs ayında bir doğal yaşam parkından kaçan ve halen yakalanamayan iki aslanın, Mbam-et-Kim kentinde korku salmaya devam ettiği belirtildi.

Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Mbam-et-Kim kentinde mayıs ayında parktan kaçan iki aslan, yine evcil hayvanlara saldırdı.

Bölge İdare Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Müdürlüğü yetkilileri, kaçak iki aslanın, 80 inek, 12 keçi, 2 köpek ve bir eşeği daha yediğini açıkladı. Aslanlar, mayıs ayında da 30 inek yemişti.

BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR ÇOK KORKTUKLARINI BELİRTTİ

Yetkililer, Kamerun devletinin mal sahiplerinin kayıplarını karşılayacağını ifade etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çok korktuklarını belirterek aslanların bir an evvel yakalanmasını istiyor.

Hükümet, kaçak iki aslanın yakalanması için Alman bir aslan uzmanına on binlerce dolar ödemiş ancak uzman, kaçak aslanları bulmayı başaramamış, aslanların bölgeden uzaklaştığını artık tehlike oluşturmayacağını söylemişti. (AA)

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Almanya’da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezasıAlmanya’da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası
500 kilogramlık uçak bombası bulundu500 kilogramlık uçak bombası bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamerun kentten kaçan aslanlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Herkes onun yüzünü istiyor!

Herkes onun yüzünü istiyor!

Babalarının idamını istiyorlar

Babalarının idamını istiyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

Almanya’da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

500 kilogramlık uçak bombası bulundu

500 kilogramlık uçak bombası bulundu

Eski Devlet Başkanı'nın eşine 58 yıl hapis

Eski Devlet Başkanı'nın eşine 58 yıl hapis

ABD'de bir anne, eve sürpriz ziyarette bulunan kızını yanlışlıkla vurdu

Anne, eve sürpriz ziyarette bulunan kızını yanlışlıkla vurdu

Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti!

Cani anne kan dondurdu! Sevgilisiyle eğlenmek için...

Modi: Putin'le aramızda özel bir kimya var

Modi: Putin'le aramızda özel bir kimya var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.