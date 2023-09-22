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Kamil Güler ile sessiz sedasız boşanmıştı! Eski milli voleybolcu Neslihan Demir yeni sevgilisini paylaştı

22.09.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2014 yılında evlendiği ünlü oyuncu Kamil Güler ile sessiz sedasız boşanmıştı. Boşanma haberiyle herkesi şaşırtan Neslihan Demir şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Eski milli voleybolcu yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski sporcularından Neslihan Demir geçtiğimiz günlerde, eşi oyuncu Kamil Güler boşandığını açıklamıştı. 2014 yılında evlendiği ünlü oyuncu ile sessiz sedasız boşanan Neslihan Demir yeni bir aşka yelken açtı.

Türk voleybolun efsane ismi Neslihan Demir, özel hayatıyla gündeme gelirken yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.

Neslihan Demir 1

Şimdilerde Batuhan Çelik ile aşk yaşayan Demir, sevgilisi ile sahilde çekildikleri fotoğraf karesini yayınladı. Neslihan Demir, "Dalgamıza bakıyoruz teşekkürler" yazdı. İki isme tebrik mesajları geldi.

Neslihan Demir 2

VakıfBank'ta üç sezondur genel menajer olarak çalışan Neslihan Demir, kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Vakıfbank’la yolları ayrılan Neslihan Demir: “Vedaları sevmem, herkese teşekkürler yakında görüşürüz. VakıfBank'ta harika 3 sene geçirdim. Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıBank. Bugün ben giderim yarın başkası, önemli olan oranın korunması. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne bir kızgınlık. Onların da bana bir kızgınlığı olduğunu düşünmüyorum. Hayat seçimlerden ibaret. Herkesin seçimlerine saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

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