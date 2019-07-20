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Kamuya açık alanlarda yüz tanıma yasaklandı

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

ABD’de Oakland şehri, yüz tanıma teknolojilerinin şehir yönetimi ve kamu kurumları tarafından kullanılmasını yasakladı.

Kamuya açık alanlarda yüz tanıma yasaklandı

Bireysel mahremiyetin ihlal edileceği endişesini taşıyan sivil toplum örgütlerinin gündeme getirdiği sorunu meclise taşıyan şehir yönetimi yasaklama kararı aldı. Böylece şehirdeki kamusal alanlarını takip eden kameralarda artık kişileri yüz hatlarından tanıyan yazılımlar kullanılması yasak olacak.

Oakland aynı zamanda, ABD’de bu teknolojiyi yasaklayan üçüncü şehir oldu. Daha önce de San Francisco ve Californiya’da bu teknolojinin kullanımı yasaklanmıştı.

Oakland şehir yönetimi, teknolojinin hem mahremiyeti ihlal ettiğini hem de bireylerin yanlış teşhisler nedeniyle zor durumda kalmasına neden olduğunu açıkladı.

Öte yandan şehrin polis şefi, polislerin üzerindeki omuz kameralarında teknoloji kullanmak üzere plan yaptıklarını ve şimdi yasak nedeniyle polisin işinin çok zorlaşacağını hatırlatarak karardan rahatsızlığını vurguladı.

Dilerseniz bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
yüz tanıma teknolojisi Oakland

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