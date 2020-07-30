Kamyon arkası sözler: Hayatı en iyi özetleyen sözler

Hepimiz kamyon arkası yazıları okumayı severiz. Şimdi, kah düşündüren kah güldüren yazılarla keyfinizi biraz da olsa yerine getirmeye ne dersiniz? Yolların şairleri tarafından yazılan bu sözler okuduğunuzda yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Kendinizi bulmayı sağlayan kamyon arkası sözleri bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.
Güzel kamyon arkası sözleri yazmanın çok ciddi bir iş olduğu ve bolca yaratıcılık istediği aşikar. Kamyon arkası sözlerini gizli gizli okumaktan zevk alırız. Ve okuduğumuzda da "vay bee" deriz. Çünkü kamyon arkası sözler deyip geçmeyin; bazılarının o kadar derin anlamları var ki, biraz düşününce çok şaşıracaksınız!
İyi mazot selülit yapmaz.
Hayatımı yazsam duble yol olur.
Kamyon çeker 10-20 ton gönlüm çeker Paris Hilton…
Dağlarda yeşil ot, yollarda sarı Ford…
Trafik polisine şikayet, bu aşka büyük ihanet...
Çekemeyen anten taksın, hatalıysam aramızda kalsın.
Bu yazıyı okuyabiliyorsan baya yaklaşmışsın demektir.
Peşimden gelme ben de kayboldum.
Sana benim dikiz aynamdan bakan gözler kör olsun...
Beni Türk kebapçılarına emanet edin.
Ferrarisini satan bilge, kamyonundan vazgeçemedi.
Vatan için gidiyorum senin için döneceğim.
Yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta.
Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler…
Buysa kaderim, sonuna kadar giderim.
Sinyal verip geçtiğin bu gönlü ilerde dörtlüleri yakıp beklersin, durursam namerdim…
Şoförün bahtı kara muavinin gönlü yara.
Hatalıysam 3333’e sms atın Orhan Gencebay’ın "Hatasız kul olmaz" melodisi cebinize gelsin.
Kamyon şoförlerinin kendilerini ifade etme şekillerinden biri olan kamyon arkası yazıları aslında hem onların hem de bizlerin duygularını zaman zaman çok net bir şekilde özetliyor. Bazen bir sevgiliye söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi bazen de aşkımızı ifade etmemizi sağlayan aşkla ilgili kamyon arkası sözlerini okuduğunuzda aslında siz de kendinizi bulacaksınız. İşte aşık kamyoncuların kamyon arkası yazıları...
Aşkın bana hız verir, ADSL vız gelir.
Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat?
Aşk çekenin, yol gidenin güzelim...
Kızım biz şoför milletiyiz, sevdik mi tam severiz...
Sevene can feda gülüm, sevmeyene elveda!
Gönlünde yer yoksa güzelim, bana fark etmez ben ayakta da giderim.
Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza!
Gaz, fren, şanzuman! Sensiz halim pek yaman...
İstesen de unutamazsın güzelim...
Sevgilim ben bir gece uykusuna, bir de sana hasretim...
Otobanda sensiz bir hayat, seni sevende kabahat!
Biz Türkler, yaptığımız her işe illaki bir espri katarız. Kamyon arkası yazılar da böyledir. Diğer meslek gruplarından farklı bir bakış açısına sahip olan kamyon şoförleri, bazen o kadar komik kamyon arkası sözleri yazabiliyorlar ki kazara yolda karşılaşsak bizlere fren basmayı dahi unutturabilir! İşte gördüğünüzde gülmekten karnınızı ağrıtacak komik kamyon arkası sözleri...
Doktor değilim ama hastam çok...
Özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm...
Sana gelmediğim gün mazota gittiğim gündür gülüm!
Babam... Ben vatan borcunu ödemeye gidiyorum. Sen de benim borçları öde!
Nescafe bile üçü bir arada ama ben hala yalnızım.
Narkoz gibisin...
Adımı avucuna yaz, baktıkça beni hatırlarsın, hatırladıkça avucunu yalarsın!
Ya olduğun gibi görün ya da gözüme görünme!
Nazar etme ne olur, çalarsın senin olur.
Ölüme gidelim dedin de mazot yok mu dedik?
Öyle bir sihirbazsın ki beni bile kaybettin be gülüm!
Baba parası değil, 4 yıl lisans, 2 yıl master ve doktora teri.
Beatnik isen vur saza, Nihilist isen bas gaza.
Benim için ağlama, gözlerinden olursun.
Hatalıysam lütfen kamyoncu@masumdur.com
Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun.
Hüznü en derinimizde yaşadığımız zamanlarda sözler dile gelmez. İşte böyle anlarda isyankar kamyon şoförlerimiz birbirinden damar kamyon arkası sözleri söylemişler. İsyan ederken dağları taşları delmenize gerek kalmadan kendinizi ifade edeceğiniz damar kamyon yazılarını sizin için derledik!
Bir konum at da mutluluğun yolunu bulalım be paşam!
Bana bir eski günlerim, bir de şimdiki aklım lazım!
Deseler ki seni çekeceğim, yerine el frenini çekerim... Kalbim yanacağına lastikler yansın.
Sollama beni, sollarım seni.
Dünyayla nişanlı, ölümle sözlüyüm.
İleride güzel günler göreceğiz demiştin ya, daha ne kadar gideceğiz.
Mutlu edemeyeceksen meşgul etme!
Varlığım hissedilmez ama yokluğum koyar.
Bazen komik, bazen damar, bazen isyankar, bazen de aşk dolu... Fakat öyle yazılar var ki kısacık bir cümle bir sürü şeyi ifade edebiliyor. İşte lafı gediğine koyan kamyonculardan çıkma kısa kamyon arkası sözleri...
Hayat bize vız, aşk ise hız.
Dünya dönme boşa, çift okey bende...
Yolların kurdu babanın Ford'u…
Yapma bana naz, veririm sonra ara gaz.
V8’ı yolda kızı kolda...
Sarı kızın nazı, Ford’un ara gazı…
Yollar Doçun, bastır koçum…
Baba yorgun...
Azrail blöf yapmaz...
Miras değil, alın teri…
Rampada yavaş, düzlükte savaş.
Freud da sollardı.
Sen sus birikimin konuşsun.
Dalgasız denizde herkes kaptan…
Babalar önden gider..
4 tekerim çok şekerim…
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