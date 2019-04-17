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Kamyon çekebilen yeni robot: SpotMini

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

ABD merkezli şirket olan Boston Dynamics’in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.

Genel merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, yeni robotu SpotMini’yi tanıttı. Robotun tanıtımı için yayınlanan görüntülerde, yaklaşık 20 adet SpotMini’nin bir kamyonu çekebildiği görüntülendi.

90 DAKİKA ÇALIŞABİLİYOR

Boston Dynamics’in paylaştığı verilere göre SpotMini robotu, 25 kg ağırlığında ve dolu şarj ile 90 dakika çalışabiliyor. Robotun oldukça sessiz çalıştığını belirten şirket, üzerinde bulunan görüntü sensörlerinin navigasyon görevi gördüğünü duyurdu. Ayrıca, robotun üzerine takılabilen kol sayesinde, objeleri de taşıyabildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
robot kamyon SpotMini Boston Dynamics

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