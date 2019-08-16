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Kamyon kasaları çok tehlikeli

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TEKNOLOJİ  | 16.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

Tesla Autopilot yeteneği ile büyük beğeni toplasa da bu sürüş asistanını şehir içinde otonom sürüş için kullananlar kazaya neden olabiliyor.

Kamyon kasaları çok tehlikeli

Moskova’daki bir Tesla sahibi aracını Autopilot modunda kullanırken, park halindeki bir kamyonet kasasına çarptı.

Aracın sahibi, aracına hız limiti koyduğunu ve ellerinin de direksiyon üzerinde olduğunu ama kontrolün büyük oranda Autopilot’ta olduğunu vurguladı. Daha önce da bir Tesla aracı yine bir kamyon kasasına çarpmış ancak o kazada sürücü hayatını kaybetmişti.

Autopilot ve otonom sürüş teknolojilerinde, özellikle kamyon kasalarının otomobilin “aklını karıştırdığı” ve önünde bir cisim olduğunu anlamasının zaman aldığı düşünülüyor. Yerden yüksekte duran ve yerle bağlantısı da daha önde durduğu için sensörleri yanıltan kamyon kasalarının otonom sürüş sensörlerinin “zayıf yanı” olduğunun altı çiziliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla autopilot

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