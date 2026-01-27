Mynet Trend

Kamyon şoförlüğünden milyarderliğe: Brooklyn Beckham'ın olaylı kayınpederi Nelson Peltz!

İki büyük aile birbirine girince ortalık karıştı. Brooklyn Beckham ile ailesi arasındaki krizde gözler bu kez Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’e çevrildi. Wall Street’in en konuşulan yatırımcılarından biri olan Peltz, sosyal medyada tartışmaların da odağına oturdu. İşte ünlü milyarderin hayatına dair detaylar:

Çiğdem Sevinç

Brooklyn Beckham ile anne-babası David ve Victoria Beckham arasındaki soğukluğun konuşulduğu son günlerde gözler bir kez daha Nicola Peltz’in ailesine çevrildi. Özellikle baba Nelson Peltz’in güçlü karakteri ve serveti, kulislerde sıkça dile getiriliyor.

83 yaşındaki Nelson Peltz, Procter & Gamble, Heinz ve Disney gibi dev şirketlerle girdiği sert yönetim savaşlarıyla tanınıyor. Bir dönem kamyon şoförlüğü yapan Peltz, yıllar içinde dünyanın en büyük yatırımcılarından biri hâline geldi. Güncel servetinin yaklaşık 1,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BECKHAM AİLESİNİN SERVETİNİ GERİDE BIRAKTI

Peltz’in serveti, Beckham ailesinin yaklaşık 680 milyon dolarlık toplam varlığını geride bırakıyor. Bu güç farkı, iki aile arasındaki ilişkilerde zaman zaman perde arkasında konuşulan bir detay olarak öne çıkıyor.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in 2022’deki düğünü için Nelson Peltz’in 3,5 milyon dolar harcadığı biliniyor. Ancak düğün, organizatörlerle açılan dava, “zorba milyarder” suçlamaları ve ilk dans sırasında yaşandığı iddia edilen gerginliklerle uzun süre magazin gündeminde kaldı.

TRUMP DESTEKÇİSİ

Ailesiyle yaşanan krizde sık sık hedef gösterilen Nicola Peltz, suçlamalara sosyal medya üzerinden sert şekilde karşılık verdi.

Son aylarda Beckham ailesiyle bir araya gelmeyen Brooklyn’in, iş ve kariyer konularında kayınpederi Nelson Peltz’ten fikir aldığı da Nicola Peltz tarafından doğrulandı. Genç ismin Peltz ailesiyle tatillere katılması ve sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekiyor.

Nelson Peltz, aynı zamanda ABD siyasetinde de etkili bir isim. Cumhuriyetçi Parti’ye yaptığı yüksek bağışlarla tanınan Peltz, Donald Trump’a verdiği destekle de sık sık eleştirilerin hedefi oldu.

NELSON PELTZ KİMDİR?

Nelson Peltz, ABD’li milyarder iş insanı ve aktivist yatırımcıdır. Wall Street’te Heinz, Procter & Gamble ve Disney gibi dev şirketlerle girdiği yönetim savaşlarıyla tanınır. Trian Fund Management’ın kurucusu olan Peltz’in serveti yaklaşık 1,6 milyar dolardır. Oyuncu Nicola Peltz’in babasıdır.

