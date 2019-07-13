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Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi! Cipi böyle sürükledi...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 13.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Kazakistan’da bir kamyon sürücüsü, tartıştığı ve kamyonuna yumruk atan cip sürücüsünün aracına çarparak, onu yolda sürükledi.

Olay Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, cip sürücüsü aracından inerek önce kamyon sürücüsüne bağırdı ardından kamyonu yumrukladı. Buna öfkelenen kamyon sürücüsü ise önündeki cipe çarparak, onu yolda yaklaşık 200 metre sürükledi. Cipin sürücüsü ve eşinin sürüklenen araçlarının peşinden koştuğu anlar amatör kameralarca kaydedildi. Cipin içinde ise çiftin iki çocuğun da bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan kamyon çip

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