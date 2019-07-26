Mynet Trend

Kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir kamyonetin kasasına binen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yolda seyreden diğer sürücülerin korna ile uyarılarına rağmen, umursamaz baba yoluna bu şekilde devam etti.

Erzurum’da dün 17:00 sıralarında görüntülenen olayda bir çocuk kamyonetin kasasına binerek canını tehlikeye attı. Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi. Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar kameralara yansıdı.

UYARILARA RAĞMEN UMURSAMADI

Kameralara yansıyan görüntülerde yaşı küçük olduğu anlaşılan çocuğun kamyonet kasasında ayakta durduğu görülüyor. Kamyonet yoğun trafikte hızla ilerlerken kamyonetin kasasındaki çocuk kafasını dışarı doğru uzatarak hayatını tehlikeye atıyor. Yolda giden araçların kornayla uyarısı rağmen umursamaz baba kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti. (İHA)

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Hesapsız dalışın sonu kötü bittiHesapsız dalışın sonu kötü bitti
Kedinin yaptığına şaşırttıKedinin yaptığına şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kamyonet tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş

Küba’daki ABD diplomatlarına gerçekten de bir şey olmuş

Hesapsız dalışın sonu kötü bitti

Hesapsız dalışın sonu kötü bitti

Kapıyı patisiyle açan sevimli kedi şaşırttı

Kedinin yaptığına şaşırttı

Şanlıurfa'da dev kaya parçası evin üzerine böyle düştü! Mahalleli yıllardır korku içinde yaşıyor

Dev kaya parçası evin üzerine böyle düştü

3 kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada

Yürek yakan detay ortaya çıktı! Feci kaza anbean kamerada

Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı

Polis görür görmez nehre atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.