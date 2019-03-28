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Kamyonetin ineğe çarptığı kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kamyonet, yola çıkan ineğe çarptı. Kaza ani başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü telef olma ihtimaline karşın yaralanan ineği kesip sahibine teslim etti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavrucak köyü yakınlarında meydana geldi. Haymana yönüne giden Haktan Akçay yönetimindeki kamyonet, sol şeritte ilerlerken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kamyonetin refüjdeki bariyere çarparak durabildiği kazada, inek yaralandı. Sürücü Akçay, telef olma ihtimaline karşın ineği olay yerinde kesti.

Kesilen inek, kaza yerine gelen sahibi Nurettin Küçükdemirtaş'a teslim edilirken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara inek kaza kamyonet

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