Kamyonetin ineğe çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavrucak köyü yakınlarında meydana geldi. Haymana yönüne giden Haktan Akçay yönetimindeki kamyonet, sol şeritte ilerlerken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kamyonetin refüjdeki bariyere çarparak durabildiği kazada, inek yaralandı. Sürücü Akçay, telef olma ihtimaline karşın ineği olay yerinde kesti.
Kesilen inek, kaza yerine gelen sahibi Nurettin Küçükdemirtaş'a teslim edilirken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
(DHA)
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