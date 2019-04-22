Kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, at eti taşındığını öğrendiği bir kamyoneti Kayabaşı mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış halde yaklaşık 800 kilo at eti ele geçirdi. Kamyonetteki S.Ö. (51), H.E. (25) ve H.D (27) gözaltına alındı.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLÜP, OLAY YERİNDE KESİLDİLER
Atların H.B.İ. (47) adlı bir kişiye ait olduğu, hayvanların, sahibinin haberi yokken şüpheliler tarafından av tüfeğiyle öldürülüp, olay yerinde kesildiği ve satmak üzere araca yüklendiği anlaşıldı.
Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)
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