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Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Kuveyt’te sürücüsünün dorsesini açık halde unuttuğu kamyon, trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuveyt’in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.

Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyon dorse Kuveyt

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