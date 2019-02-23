Kan basıncını düşürüyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor!

Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma sevginin fiziksel sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini ve hastalıklara karşı koruyucu, hatta bazı durumlarda iyileştirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nden Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu “Fiziksel sağlığı bütünüyle bedenle ilgili sanıyoruz ancak bu doğru değil. Ruhsal sağlığımız özellikle de sevgi göstermek ve sevgi görmek daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmemizde başlı başına önemli bir rol oynuyor” diyor. Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, sevginin iyileştirici gücünü bilimsel araştırmalar eşliğinde anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Aşk ve sevgi hislerinin, vücuda zindelik ve huzur getiren oksitosin, neropinofrin, dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların daha fazla salgılanmasını sağladığı, aynı zamanda antikor üretimini artırdığı, antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nin “Sevginin ve Yaşamın İyileştirici Gücü” etkinliğinde konuşan Klinik Psikolog Dabanlıoğlu, son yıllarda bedensel hastalıkların tedavisinde ruh sağlığının önemine dair araştırmaların güzel haberler verdiğini belirterek “Duyguların bedende kimyasal karşılığı olduğuna göre, fiziksel sağlığımız üzerinde de etkileri olmaktadır. Son 20 yılda yapılan birçok araştırma sevgi ve umudun - diğer tüm pozitif duygularla birlikte - beden üzerindeki olumlu etkilerini ve hastalıklara karşı koruyucu, hatta bazı durumlarda onarıcı etkisi olduğunu gösteriyor” diye konuştu.