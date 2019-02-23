Kan basıncını düşürüyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor!

Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma sevginin fiziksel sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini ve hastalıklara karşı koruyucu, hatta bazı durumlarda iyileştirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.
Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nden Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu “Fiziksel sağlığı bütünüyle bedenle ilgili sanıyoruz ancak bu doğru değil. Ruhsal sağlığımız özellikle de sevgi göstermek ve sevgi görmek daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmemizde başlı başına önemli bir rol oynuyor” diyor. Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, sevginin iyileştirici gücünü bilimsel araştırmalar eşliğinde anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Aşk ve sevgi hislerinin, vücuda zindelik ve huzur getiren oksitosin, neropinofrin, dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların daha fazla salgılanmasını sağladığı, aynı zamanda antikor üretimini artırdığı, antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.
Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nin “Sevginin ve Yaşamın İyileştirici Gücü” etkinliğinde konuşan Klinik Psikolog Dabanlıoğlu, son yıllarda bedensel hastalıkların tedavisinde ruh sağlığının önemine dair araştırmaların güzel haberler verdiğini belirterek “Duyguların bedende kimyasal karşılığı olduğuna göre, fiziksel sağlığımız üzerinde de etkileri olmaktadır. Son 20 yılda yapılan birçok araştırma sevgi ve umudun - diğer tüm pozitif duygularla birlikte - beden üzerindeki olumlu etkilerini ve hastalıklara karşı koruyucu, hatta bazı durumlarda onarıcı etkisi olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
EGZERSİZ ETKİSİ YARATIYOR!
Beden ve ruhun birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu, fiziksel şikayetlerin ruhsal sağlığı etkilediği gibi, ruhsal şikayetlerin de fiziksel sağlığı etkilediğini; dolayısıyla ruhsal olarak iyi gelen şeylerin fiziksel olarak da iyi hissetmeyi sağladığını vurgulayan Klinik Psikolog Dabanlıoğlu, aşkın egzersiz etkisi yarattığını da belirterek şöyle konuştu: “Aşk ilk etkiyi kalpte yapıyor; kalbi küt küt attırıyor ve egzersiz yapmışçasına kalbe iyi geliyor. Aynı zamanda kan basıncını düşürürken kalp krizi riskini azaltıyor. Aşık olan insanlar daha az enfeksiyon kapıyor ve kanlarında daha fazla akyuvar aktif oluyor. Sevgi hissi ile gelen yatışma, sakinleşme ve huzur hali de aynı şekilde kan basıncını düşürüyor, kalp krizi riskini ve stresi azaltıyor, iç organlara ve kas sistemine olumlu yansıyor. O nedenle ister aşık olarak, ister anne, eş, baba, babaanne, dede olarak nasıl yapıyorsanız yapın sevin ve sevginizi gösterin ve size sevildiğinizi hissettiren insanlarla bir arada olun.”
SEVGİ VE AŞKTAN KAÇMAYIN!
Sevgi ve aşkın çoğunlukla korkulan ve kaçınılan duygular olduğunu belirten Klinik Psikolog Dabanlıoğlu “Aşktan ve sevgiden lütfen korkmayın ve kaçmayın. Sevginizi söylemek, yaşamak ve yaşatmak, hissettirmek, arkadaşımızla şakalaşmak, köpeğimizi sevmek, sağlığımıza iyi gelir. Bunları yapın. Sadece ruhunuzu değil bedeninizi de beslediğini göreceksiniz. Yalnız insanlara kıyasla aktif, tutkulu, hevesli ve cömert insanlar daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürüyorlar” diyor.
ÇOCUKLARI İZLEYİN!
Sevginin iyileştirici gücünü anlamanın en iyi yollarından biri de çocukları izlemek. Yapılan araştırmalar, sevgi ve yaşamın canlılığıyla dolu bir evde büyüyen çocukların hem daha mutlu hem daha sağlıklı hayatlar sürdürdüklerini; sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da dış dünyanın zorluklarıyla, hastalıklarla daha iyi baş edebildiklerini ortaya koyuyor.
Tam tersine çaresizlik, depresyon ve sevgisizliğin hüküm sürdüğü evlerde büyüyen çocuklar ise çok daha sık hastalanıyor, dirençleri daha düşük oluyor ve yaşamın getirdiği her türlü sorunla baş etmede çok daha fazla zorluk çekiyorlar. Klinik Psikolog Dabanlıoğlu, kişilerin gerek çocuklara gerekse çevrelerinde karşılaştıkları olumlu davranışlara suskun kalmayıp mutlaka birkaç kelime ile takdir göstermeleri gerektiğini belirterek “Bu sayede karşınızdakini motive etmiş ve hem ruhsal hem fiziksel sağlığına bütünüyle katkıda bulunmuş olursunuz” dedi. Sevginin ve yaşamın iyileştirici gücüne yönelik etkinlik, Yoga Eğitmeni Merih Kenet’in sevgi meditasyonu ile son buldu. Sevgi meditasyonu ile ‘ben değil biz’ bilinci edinilmesi, dostluk ve barış duygularının geliştirilmesine yönelik farkındalık yaratılması amaçlandı.
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