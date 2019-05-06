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Kan donduran vahşet! Baltayla yüzüne defalarca vurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Mehmet Zengin (45), boşanmak isteyen eşi 2 çocuk annesi Dilek Zengin'i (41) baltayla öldürdü.

Olay Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı.

Mehmet Zengin, boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alıp saldırdı. Mehmet Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan Mehmet Zengin ise eşini öldürdüğünü itiraf etti. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
balta Osmaniye cinayet

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