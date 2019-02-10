Kan izlerini takip ettiler, inanamadılar! Ayaklarından bağlanmış 7 tane...

Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.
Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.
"DEHŞETE KAPILDIK"
Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.
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