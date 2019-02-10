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Kan izlerini takip ettiler, inanamadılar! Ayaklarından bağlanmış 7 tane...

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YAŞAM  | 10.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Kan izlerini takip ettiler, inanamadılar! Ayaklarından bağlanmış 7 tane...

Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.

Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.

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"DEHŞETE KAPILDIK"

Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
konya bozkır köpek

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