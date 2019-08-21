Mynet Trend

Kan testi ile ölüm tarihinizi öğrenebileceksiniz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma sonucunda kişilerin kan testleri aracılığıyla ne kadar daha yaşayacaklarına dair veriler elde edilebiliyor. Farklı biyolojik işaretler incelenerek kişilerin genel sağlığı hakkında bilgiler toplayan kan testi, kişinin 5 ila 10 yıl içerisinde ölme ihtimalini değerlendiriyor.

Kan testi ile ölüm tarihinizi öğrenebileceksiniz!

Yeni bir çalışma, 14 farklı biyolojik işareti inceleyen bir kan testinin insanların 10 yıl içerisinde ölme ihtimalini mevcut herhangi bir yöntemden daha iyi tahmin edebileceğini ileri sürdü. Araştırma şu an için geniş çaplı bir klinik ortamdan fazlasıyla uzak olsa da gelecekte bunun mümkün olacağı düşünülüyor.

44 BİN DENEK ÜZERİNDE TESTİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

photo-1542884841-9f546e727bca

Araştırmacılar, kan testinin incelediği 14 konunun, insanların yaşamasını sağlayan tüm yaşamsal özellikleri içerdiğini belirtti. Biyolojik izlerin belirli bir hastalık yerine genel sağlıkla ilgili konuları incelediğini belirten araştırmacılar, her yaş grubundan 44 bin denek üzerinde testi gerçekleştirdi. Araştırmacılar, sonuçların tüm yaş gruplarından erkekler ve kadınlarda tutarlı bir sonuç verdiğini açıkladı.

DİĞER ETNİK GRUPLAR ÜZERİNDE DE DENENMELİ

photo-1518152006812-edab29b069ac

Araştırmada bulunmayan demans araştırmacısı Amanda Heslegrave, araştırmanın yalnızca Avrupa kökenli insanlar üzerinde gerçekleştirildiğini, geniş bir şekilde kullanılmaya başlanmadan önce diğer etnik gruplar üzerinde de test edilmesinin gerekliliğini ifade etti. Heslegrave, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma içerisindeki büyük sayılar fazlasıyla iyi ve bu konudaki sonuçlar için gelecek vadediyor ve verileri daha güvenilir kılıyor ancak yalnızca Avrupa kökenli insanlar üzerinde gerçekleştirilen deneyin daha büyük bir ölçekte uygulamaya konulması için başka etnik gruplarda da bu deneyin gerçekleştirilmesi gerekiyor."

KLİNİK KARARLAR DAHA KOLAY ŞEKİLDE VERİLECEK

photo-1532187863486-abf9dbad1b69

Araştırma içerisinde bulunan Eline Slagboom, bu araştırma sonucunda yaşlı hastaların klinik kararlarının çok daha kolay bir şekilde verilebileceğini ifade etti. Slagboom, yaptığı açıklamalarda "Yaş kavramının yaşlılarda genel sağlıkla ilgili çok da bir fikir vermediği biliniyor. 70 yaşında bir kişi tamamen sağlıklı olabilirken başka bir kişi üç hastalıkla uğraşıyor olabilir. Şimdi elimizdeki yöntemle birlikte 'risk' kategorisinde bulunan yaşlılara daha farklı bir tedavi uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İLK TEST DEĞİL

Ortaya çıkan bu kan testi, insanların ölüm riskini hesaplayan ilk kan testi değil. Geçtiğimiz sene Yale Üniversitesi'nde ortaya çıkan benzer bir test, 9 adet biyolojik işareti inceliyordu. Tabii ki ileride yapay zeka sistemlerinin de işin içine dahil olarak bir kişinin ne kadar daha yaşayacağını daha tutarlı bir şekilde ortaya çıkarabilir.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!
Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu! Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji bilim bilimsel araştırma ölüm kan testi

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

170 bin araca yerleştirilmiş!

170 bin araca yerleştirilmiş!

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

Antalya'da taşıdığı meyveleri yola düşüren minik pazarcıya vatandaşlar yardıma koştu

Bu görüntüler viral oldu!

Yaylanın ortasında ilginç bir otel! Ne çatısı ne de duvarı var

Yaylanın ortasında kapısız bacasız bir otel!

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.