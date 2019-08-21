Kan testi ile ölüm tarihinizi öğrenebileceksiniz!

Yeni bir çalışma, 14 farklı biyolojik işareti inceleyen bir kan testinin insanların 10 yıl içerisinde ölme ihtimalini mevcut herhangi bir yöntemden daha iyi tahmin edebileceğini ileri sürdü. Araştırma şu an için geniş çaplı bir klinik ortamdan fazlasıyla uzak olsa da gelecekte bunun mümkün olacağı düşünülüyor.
44 BİN DENEK ÜZERİNDE TESTİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Araştırmacılar, kan testinin incelediği 14 konunun, insanların yaşamasını sağlayan tüm yaşamsal özellikleri içerdiğini belirtti. Biyolojik izlerin belirli bir hastalık yerine genel sağlıkla ilgili konuları incelediğini belirten araştırmacılar, her yaş grubundan 44 bin denek üzerinde testi gerçekleştirdi. Araştırmacılar, sonuçların tüm yaş gruplarından erkekler ve kadınlarda tutarlı bir sonuç verdiğini açıkladı.
DİĞER ETNİK GRUPLAR ÜZERİNDE DE DENENMELİ
Araştırmada bulunmayan demans araştırmacısı Amanda Heslegrave, araştırmanın yalnızca Avrupa kökenli insanlar üzerinde gerçekleştirildiğini, geniş bir şekilde kullanılmaya başlanmadan önce diğer etnik gruplar üzerinde de test edilmesinin gerekliliğini ifade etti. Heslegrave, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Araştırma içerisindeki büyük sayılar fazlasıyla iyi ve bu konudaki sonuçlar için gelecek vadediyor ve verileri daha güvenilir kılıyor ancak yalnızca Avrupa kökenli insanlar üzerinde gerçekleştirilen deneyin daha büyük bir ölçekte uygulamaya konulması için başka etnik gruplarda da bu deneyin gerçekleştirilmesi gerekiyor."
KLİNİK KARARLAR DAHA KOLAY ŞEKİLDE VERİLECEK
Araştırma içerisinde bulunan Eline Slagboom, bu araştırma sonucunda yaşlı hastaların klinik kararlarının çok daha kolay bir şekilde verilebileceğini ifade etti. Slagboom, yaptığı açıklamalarda "Yaş kavramının yaşlılarda genel sağlıkla ilgili çok da bir fikir vermediği biliniyor. 70 yaşında bir kişi tamamen sağlıklı olabilirken başka bir kişi üç hastalıkla uğraşıyor olabilir. Şimdi elimizdeki yöntemle birlikte 'risk' kategorisinde bulunan yaşlılara daha farklı bir tedavi uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.
İLK TEST DEĞİL
Ortaya çıkan bu kan testi, insanların ölüm riskini hesaplayan ilk kan testi değil. Geçtiğimiz sene Yale Üniversitesi'nde ortaya çıkan benzer bir test, 9 adet biyolojik işareti inceliyordu. Tabii ki ileride yapay zeka sistemlerinin de işin içine dahil olarak bir kişinin ne kadar daha yaşayacağını daha tutarlı bir şekilde ortaya çıkarabilir.
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum