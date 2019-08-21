Kan testi ile ölüm tarihinizi öğrenebileceksiniz!

Yeni bir çalışma, 14 farklı biyolojik işareti inceleyen bir kan testinin insanların 10 yıl içerisinde ölme ihtimalini mevcut herhangi bir yöntemden daha iyi tahmin edebileceğini ileri sürdü. Araştırma şu an için geniş çaplı bir klinik ortamdan fazlasıyla uzak olsa da gelecekte bunun mümkün olacağı düşünülüyor.

44 BİN DENEK ÜZERİNDE TESTİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Araştırmacılar, kan testinin incelediği 14 konunun, insanların yaşamasını sağlayan tüm yaşamsal özellikleri içerdiğini belirtti. Biyolojik izlerin belirli bir hastalık yerine genel sağlıkla ilgili konuları incelediğini belirten araştırmacılar, her yaş grubundan 44 bin denek üzerinde testi gerçekleştirdi. Araştırmacılar, sonuçların tüm yaş gruplarından erkekler ve kadınlarda tutarlı bir sonuç verdiğini açıkladı.

DİĞER ETNİK GRUPLAR ÜZERİNDE DE DENENMELİ

Araştırmada bulunmayan demans araştırmacısı Amanda Heslegrave, araştırmanın yalnızca Avrupa kökenli insanlar üzerinde gerçekleştirildiğini, geniş bir şekilde kullanılmaya başlanmadan önce diğer etnik gruplar üzerinde de test edilmesinin gerekliliğini ifade etti. Heslegrave, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: