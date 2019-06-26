100 kadar kadını yapay dölledi, 11'i kendi çocuğu çıktı!

Birliğinaçıklamasına göre, Barwin'in hastalarını gebe bırakmak için, ya kendi spermini ya da bilinmeyen bir spermi kullandığı 13 vaka belirlendi.

Şu anda 80 yaşında olan Dr. Barwin, disiplin oturumuna katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi. Barwin, 2014'ten bu yana fiilen çalışmıyor.

Dr. Barwin'e seslenen Bodley "Hastalarının güvenine ihanet ettin ve yaptıkların bireyleri ve ailelerini derinden etkiledi, kuşaklar boyu sürecek, tamiri imkansız bir hasar verdi." dedi.

Kurumun Toroto'daki disiplin oturumunda konuşan Dr. Steven Bodley, "Dr. Barwin'i cezalandırmak adına elimideki tek yetkinin, sadece lisans iptal etmek, sert kınama yayımlamak ve para cezası vermek olması talihsiz bir durum" dedi.

Barwin'e yönelik suçlamalar, 1970'li yıllara kadar gidiyor ve müştekiler arasında, Ontario'daki en az iki üreme sağlığı kliniğine giden hastalar var.

Ontario Doktorlar ve Cerrahlar Birliği, Doktor Barwin'in yaptıklarını "kötünün ötesinde" diye tanımladı.

Dixon çifti, 1989'da çocuk sahibi olma isteğiyle Dr. Barwin'le görüşmüş ve bir yıl sonra Rebecca dünyaya gelmişti.

Ailesi Barwin'e dava açan Rebecca Dixon, 25 yaşında Dr. Barwin'in biyolojik babası olduğunu öğrenmesinin "tüm kimliğini tartışmaya açtığını" söyledi.

Birlik son soruşturmasını ise, Dr. Barwin'in 50 ila 100 anneyi yanlış spermlerle gebe bıraktığını iddia eden bir davanın açılmasından sonra başlattı. Yanlış spermden doğan çocukların 11'inin DNA'sının da Barwin ile eşleştiği belirlendi.

Darwin, 2013'te de birlik tarafından üç hastayı yanlış spermle gebe bırakmaktan soruşturulmuş ve kısa bir men cezası almıştı.

Silver "Yaptığı şoke edici şeyler, mesleğin üzerinde silinemez bir leke bırakacak" dedi.

Birlik adına savcılık yapan Carolyn Silver, Dr. Barwin'in yaptıklarının "affedilemez bir kandırmaca" diye tanımladı.

Barwin'in avukatı, bu açıklamadaki suçlamalara resmen herhangi bir yanıt vermedi.

Dixon, Barwin'in biyolojik babası olması fikrinin kendisini "iğrendirdiğini ve kirlenmiş hissettirdiğini" söyledi.

Rebecca Dixon, Barwin'in yaptıklarının etkilerinin DNA'sında olduğuna dikkat çekti ve bunu bir gün kendi çocuklarına da aktaracağını anlattı.

Dixon, biyolojik babasını öğrendikten sbonra, 15 üvey kardeşini bulduğunu da ifade etti.

Dr. Barwin'in adı yasal nedenlerle açıklanamayan bir hastası da, çocuk sahibi olmak için Dr. Barwin'in kapısını çaldıklarında, kocasının değil, bilinmeyen bir bağışçının spermiyle gebe bırakıldığını öğrendiğini söyledi.

Söz konusu hasta "İhlal edilmiş, kirli, sanki tecavüze uğramış gibi hissettim." dedi.

Yine kimliği koruma altında bulunan bir baba da, çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendiğinde, "karnına dört yumruk birden yemiş gibi" hissetiğini anlattı.

Baba, "Çocuklarımın büyüdükçe bana giderek daha az benzediğini görmek gibi yavaş bir işkenceyi düşünün." dedi.

