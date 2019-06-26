Mynet Trend

100 kadar kadını yapay dölledi, 11'i kendi çocuğu çıktı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kanada'da, emekli bir kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanı doktor, hastalarının yumurtalarını kendi spermiyle dölleme suçlamasıyla, meslekten men edildi.

100 kadar kadını yapay dölledi, 11'i kendi çocuğu çıktı!

Ontario Doktorlar ve Cerrahlar Birliği, Doktor Barwin'in yaptıklarını "kötünün ötesinde" diye tanımladı.

Birlik, Barwin aleyhindeki iddiaları 2016'da soruşturmaya başladı.

Barwin'e yönelik suçlamalar, 1970'li yıllara kadar gidiyor ve müştekiler arasında, Ontario'daki en az iki üreme sağlığı kliniğine giden hastalar var.

Kurumun Toroto'daki disiplin oturumunda konuşan Dr. Steven Bodley, "Dr. Barwin'i cezalandırmak adına elimideki tek yetkinin, sadece lisans iptal etmek, sert kınama yayımlamak ve para cezası vermek olması talihsiz bir durum" dedi.

Dr. Barwin'e seslenen Bodley "Hastalarının güvenine ihanet ettin ve yaptıkların bireyleri ve ailelerini derinden etkiledi, kuşaklar boyu sürecek, tamiri imkansız bir hasar verdi." dedi.

Şu anda 80 yaşında olan Dr. Barwin, disiplin oturumuna katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi. Barwin, 2014'ten bu yana fiilen çalışmıyor.

DR. BARWIN'E YÖNELİK SUÇLAMALAR NE?

Birliğinaçıklamasına göre, Barwin'in hastalarını gebe bırakmak için, ya kendi spermini ya da bilinmeyen bir spermi kullandığı 13 vaka belirlendi.

Barwin'in avukatı, bu açıklamadaki suçlamalara resmen herhangi bir yanıt vermedi.

Birlik adına savcılık yapan Carolyn Silver, Dr. Barwin'in yaptıklarının "affedilemez bir kandırmaca" diye tanımladı.

Silver "Yaptığı şoke edici şeyler, mesleğin üzerinde silinemez bir leke bırakacak" dedi.

Darwin, 2013'te de birlik tarafından üç hastayı yanlış spermle gebe bırakmaktan soruşturulmuş ve kısa bir men cezası almıştı.

Birlik son soruşturmasını ise, Dr. Barwin'in 50 ila 100 anneyi yanlış spermlerle gebe bıraktığını iddia eden bir davanın açılmasından sonra başlattı. Yanlış spermden doğan çocukların 11'inin DNA'sının da Barwin ile eşleştiği belirlendi.

KURBANLAR NE DEDİ?

Disiplin oturumunda, Dr. Barwin'in kurbanlarından dördünün ifadeleri dinlendi.

Ailesi Barwin'e dava açan Rebecca Dixon, 25 yaşında Dr. Barwin'in biyolojik babası olduğunu öğrenmesinin "tüm kimliğini tartışmaya açtığını" söyledi.

Dixon çifti, 1989'da çocuk sahibi olma isteğiyle Dr. Barwin'le görüşmüş ve bir yıl sonra Rebecca dünyaya gelmişti.

Dixon, Barwin'in biyolojik babası olması fikrinin kendisini "iğrendirdiğini ve kirlenmiş hissettirdiğini" söyledi.

Rebecca Dixon, Barwin'in yaptıklarının etkilerinin DNA'sında olduğuna dikkat çekti ve bunu bir gün kendi çocuklarına da aktaracağını anlattı.

Dixon, biyolojik babasını öğrendikten sbonra, 15 üvey kardeşini bulduğunu da ifade etti.

Dr. Barwin'in adı yasal nedenlerle açıklanamayan bir hastası da, çocuk sahibi olmak için Dr. Barwin'in kapısını çaldıklarında, kocasının değil, bilinmeyen bir bağışçının spermiyle gebe bırakıldığını öğrendiğini söyledi.

Söz konusu hasta "İhlal edilmiş, kirli, sanki tecavüze uğramış gibi hissettim." dedi.

Yine kimliği koruma altında bulunan bir baba da, çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendiğinde, "karnına dört yumruk birden yemiş gibi" hissetiğini anlattı.

Baba, "Çocuklarımın büyüdükçe bana giderek daha az benzediğini görmek gibi yavaş bir işkenceyi düşünün." dedi.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
İnanılmaz! Tam 70 milyon yaşındaİnanılmaz! Tam 70 milyon yaşında
İlk defa drone gören çocukların o anlarıİlk defa drone gören çocukların o anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada sperm GEBE MESLEKTEN MEN EDİLDİ

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesi telef olan yavru köpeği, 'Prenses' isimli kedi emziriyor

Yavru köpeği anne kedi emziriyor

İnanılmaz! Tam 70 milyon yaşında

İnanılmaz! Tam 70 milyon yaşında

İlk defa drone gören çocukların gülümseten anları

İlk defa drone gören çocukların o anları

Savaş çanları çalıyor: NATO'dan yeni hamle

Savaş çanları çalıyor: NATO'dan yeni hamle

Rus hemşire tedavi gören çocuğu yatağa bağladı

Tedavi gören çocuğu yatağa bağladı

100 milyar doları aşan 3. kişi oldu!

100 milyar doları aşan 3. kişi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.