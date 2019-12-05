Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar! Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisinin 17 Aralık Salı akşamı ekrana geleceğinin açıklanmasının ardından, Azize'nin akıbeti merak konusu olmuştu.

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştıkları, Süreç Film imzalı Kanal D'nin iddialı dizisi Azize, 14 Aralık'ta ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak.

Azize 4. yeni bölümüyle, 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?