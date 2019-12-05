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Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar! Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Azize'nin yayın günü değişti. Peki Azize dizisi 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar! Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisinin 17 Aralık Salı akşamı ekrana geleceğinin açıklanmasının ardından, Azize'nin akıbeti merak konusu olmuştu.

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştıkları, Süreç Film imzalı Kanal D'nin iddialı dizisi Azize, 14 Aralık'ta ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak.

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Azize 4. yeni bölümüyle, 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

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AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

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Azize yeni bölümüyle, yeni günü 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE SON BÖLÜM KONUSU

3 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan Azize'nin 3. bölümünde, Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.

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Bir diğer taraftan Alpanlara diz çöktürmek için Barbaros'la ortak hareket eden Okan, Azize'nin ailesine yaptığı kötülükle yüzleşir. Barbaros, Okan'ın Azize'yi yıllarca koruduğundan habersizdir. Azize'nin kim olduğunu bulmaya çalışan sadece Barbaros değildir. Kartal da aynı sorunun peşindedir. Kuzey'in bayıldığını Barbaros ise Tuna ve Yıldız arasında büyük bir tehlike sebebidir. Kartal'ın izniyle Alpanların evinden çıkmaya hazırlanan Azize, telefonunu alarak Okan'a haber göndermek ister. Ancak bu sırada Asya'ya yakalanması Azize için çıkmaz bir duruma dönüşür. Azize, Alpanların evinden kurtulabilecek mi? Kartal, Azize'nin gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Önce günü değişir kısa bir süre sonra da final kararı verirler çok da isabetli olur.
bu kızın oynadığı hiç bir dizi tutmuyor ama hala daha zorluyorlar olan diğer oyunculara oluyor yazık onlar da harcanıyor bu defa
çok itici bir kız hiç sevmiyoum,konuşması hareketleri çok yapmacık
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