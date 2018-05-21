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Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, Beyaz Show'un Kanal D macerasının bitişini kaleme aldı. İşte Doğan'ın "Beyaz Show defteri kapandı!" başlıklı yazısı...

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D’nin simge programlarından, olmazsa olmazlarındandı ‘Beyaz Show’. Son yıllarda eski tadını vermiyordu belki ama alternatifi de yoktu. Beyaz zaman zaman yorulduğunu hissettirse de cuma akşamlarının tadı tuzuydu. İşte ekranlarımızın en uzun soluklu talk show’unun Kanal D macerası resmen bitti.

Doğan Ailesi’ne olan bağlılığı ve duygusal kişiliği herkesçe bilinen Beyaz’ın satış nedeniyle tadının kaçtığı, yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı zaten biliniyordu. Bir yandan yeni yönetimin elini rahatlatma niyeti de vardı.

beyaz show

Malum, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanıyor kanalda. Yayın çizgisi yavaş yavaş değişiyor. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı.

Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş. Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil.

beyaz show

Aslında en verimli döneminde ünlü şovmen. Yılların birikimi ve tecrübesi var. Doğru bir ekiple buluşursa eski şaşaalı günlerine dönmesi işten bile değil. Duyduğuma göre Beyaz’ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir.

Tabii yeni sezona daha çok zaman var. Bu arada aklını çelecek bir teklif de pekâlâ gelebilir. Bekleyip birlikte göreceğiz. Fakat bir gerçek var ki; emeklilik için çok ama çok erken!

beyaz show

  • Beyaz Show ilk olarak Aralık 1996 yılında yayına başlamıştı.


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kanal d beyaz show beyaz show bitiyor

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