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Kanal D'nin yeni dizisi 'Bir Annenin Günahı' iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor

20.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni dizisi 'Bir Annenin Günahı' iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor

Kanal D’nin yeni dizisi yayınlanan yeni tanıtımları ile oldukça dikkat çekti. Güçlü kadrosu ve senaryosu ile de merakla beklenen Bir Annenin Günahı, cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyor.

afiş sonn

Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın yazdığı Bir Annenin Günahı’nın kısa hikayesi ise şöyle;

Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

İşte Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler;

SUNA DUMAN (ÖZGE ÖZBERK)

Suna

Suna, güzel bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Çocukları için büyük bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir.

SADRİ GÜNGÖR (MUSA UZUNLAR)

yusuf

Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetli ve çalışkandır. Ailesine sevgiyle bağlıdır. Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, şirketi iflasın eşiğine gelmiştir. Görünürde durum böyledir, ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır.

YUSUF DUMAN (MERT YAZICIOĞLU)

Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat doludur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli çalışır. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.

ÇETİN ALAZ (EMRA KINAY)

çetin

Çetin, hırslı ve kıskanç bir adamdır. Sadri’nin çocukluk arkadaşı, aynı zamanda da en güvendiği çalışanıdır. Hayattaki en büyük amacı Sadri’nin sahip olduğu her şeyi onun elinden çekip almaktır.

YAĞMUR GÜNGÖR (SİMAY BARLAS)

yağmur

Özgüveni yüksek, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur’un, babasıyla çok özel bir ilişkisi vardır. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Derin bir depresyona girmiştir. Onu bu cendereden çekip alan ise, Suna’nın büyük oğlu Yusuf olacaktır.

İBRAHİM KOMİSER (PAMİR PEKİN)

ibrahim komiser

Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiserdir. Yakışıklı, zeki, olgun, karizmatik bir adamdır. Hayatının kırılmasını bir görev sırasında kendi gibi polis olan karısının bir trafik çevirmesinde öldürülmesiyle yaşamıştır. Kendisini işine ve iki küçük çocuğuna adamıştır. İbrahim, Suna’ya temiz bir aşk beslemektedir. Ona duygularını açmak için uygun anı bekler.

ZEHRA DUMAN (MİNA DERMAN)

zehra

Zehra, Suna’nın liseye giden kızıdır. Ailesini çok sevse de, gözü daha şatafatlı hayatlardadır. Komşuları Bekir’in kızı Filiz, en yakın arkadaşıdır. Filiz’le beraber ünlüleri takip edip, onlar gibi olmayı hayal etmektedir.

ALİ DUMAN (ALİHAN TÜRKDEMİR)

Ali

Ali, Suna’nın en küçük çocuğudur. Güzel yüzlü, akıllı, hassas ve meraklı bir çocuktur. Evin neşe kaynağıdır. Suna hapse girmekten en çok Ali’den dolayı korkar. Küçük oğlunun üzülüp, korkmasından çok tedirgindir.

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