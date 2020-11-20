Kanal D'nin yeni dizisi 'Bir Annenin Günahı' iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyor. Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın yazdığı Bir Annenin Günahı’nın kısa hikayesi ise şöyle; Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

İşte Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler; SUNA DUMAN (ÖZGE ÖZBERK) Suna, güzel bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Çocukları için büyük bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir. SADRİ GÜNGÖR (MUSA UZUNLAR) Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetli ve çalışkandır. Ailesine sevgiyle bağlıdır. Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, şirketi iflasın eşiğine gelmiştir. Görünürde durum böyledir, ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır. YUSUF DUMAN (MERT YAZICIOĞLU) Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat doludur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli çalışır. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.