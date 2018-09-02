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Kanal D'nin yeni dizisi Umut Işığım ekran için gün sayıyor! Umut Işığım konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

Kanal D’de ekran hayatına başlamaya hazırlanan MF Yapım imzalı "Umut Işığım" için hazırlıklar başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Umut Işığım’ın oyuncu kadrosu da belli oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi Umut Işığım ekran için gün sayıyor! Umut Işığım konusu ve oyuncuları

Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik edecek. Dizi Eylül sonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

UMUT IŞIĞIM GENEL KONUSU NEDİR?
Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek dizinin genel hikayesi ve künyesi ise şöyle:

Elif ile Derya’nın mucizevi bir tesadüfle kesişen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına neden olurken, arada kalan; günahsız, masum, küçük Umut ve geçmişte yaşadıklarıyla hayata küsen Yılmaz’dır…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz’ı Köyceğiz’e bağlayan ilk şey Elif’in hayat sevinci olmuştur. Elif’le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif’in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder... Ta ki Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar…

Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır.

Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.

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