Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

Bugün sabah saatlerinde Çivril ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde bir yaban domuzu sulama kanalına düşerek sürüklenmeye başladı. Kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu gören vatandaşlar, kurtarmak için seferber oldu. Kanalın üzerindeki köprüye çıkan iki kişi yaptıkları kemek ile suda sürüklenen domuzu yakaladı.
HIZLA GÖZDEN KAYBOLDU
Ardından kıyıya çekilen domuz, olay yerin çağrılan iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Boynundaki kement çıkartılarak doğaya bırakılan yaban domuzu, hızla gözden kayboldu.
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