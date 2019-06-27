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Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 27.06.2019 21:52 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

Bugün sabah saatlerinde Çivril ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde bir yaban domuzu sulama kanalına düşerek sürüklenmeye başladı. Kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu gören vatandaşlar, kurtarmak için seferber oldu. Kanalın üzerindeki köprüye çıkan iki kişi yaptıkları kemek ile suda sürüklenen domuzu yakaladı.

HIZLA GÖZDEN KAYBOLDU

Ardından kıyıya çekilen domuz, olay yerin çağrılan iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Boynundaki kement çıkartılarak doğaya bırakılan yaban domuzu, hızla gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli domuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizler nasıl insanlarız anlamadım.keyfekeder tüfekle vurduğuuz domuzu aynı zamanda boğulmaktan kurtıyoruz.
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