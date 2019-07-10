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Kanalizasyona düşen Salih'ten acı haber geldi

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YAŞAM  | 10.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

Ankara'da, Suriye uyruklu 6 yaşındaki Salih Alşeyhhüseyin, anne ve babasıyla birlikte gittiği pazar yerinde, üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düştü. Salih'in cansız bedeni, düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, kanalizasyon suyunun döküldüğü Hatip Çayı'nda bulundu.

Kanalizasyona düşen Salih'ten acı haber geldi

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda meydana geldi. Alışverişe çıkan Suriyeli Hayat ve Hasan Alşeyhhüseyin çiftinin yanlarındaki oğulları Salih, pazar yerinde kayboldu. Çift, çocuklarını aradı, ancak bir sonuç alamadı. Çocuklarının üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düşebileceğini düşünen Alşeyhhüseyin çifti, polise haber verdi. İhbar üzerine pazar yerine itfaiye, sağlık, polis ve ASKİ ekipleri sevk edildi.

Merdivenle kanalizasyona giren itfaiye ekipleri, çukurda arama yaptı. ASKİ çalışanları da kanalizasyonun diğer çıkışlarını kontrol etti. Salih'in korkarak bir yerlere saklanma ihtimaline karşı, anne ve babası civarda megafonla çocuklarına seslendi. Ancak Salih bulunamadı.

Bunun üzerine Ankara Emniyeti Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Dalgıç polisler, Hatip Çayı'nda kanalizasyon suyunun döküldüğü noktaya dalarak arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren aramanın sonunda, minik Salih'in, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba Hasan Alşeyhhüseyin, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, Salih Alşeyhhüseyin’in kriz geçiren anne ve babasını ambulansa alarak müdahalede bulundu. 5 kardeşin en küçüğü olan Salih Alşeyhhüseyin'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara suriyeli salih

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