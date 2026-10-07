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Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı

Apple’ın iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Duo modeli için başlangıçta 16 GB RAM planladığı öne sürüldü. Ancak iPhone 18 Pro modellerinde 12 GB RAM bulunuyor. iPhone Duo’nun da 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı
Enes Çırtlık

Weibo’da Instant Digital adıyla bilinen sızıntı kaynağına göre Apple, başlangıçta iPhone 18 Pro serisini ve iPhone Duo’yu 16 GB RAM ile donatmayı planlıyordu. Paylaşımda Apple’ın bu kapasiteyi ne zaman değerlendirdiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

IPHONE 18 PRO MODELLERİ 12 GB RAM İLE GELİYOR

Xcode 27 üzerinden elde edilen bilgiler, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde 12 GB RAM bulunduğunu doğruluyor. Böylece yeni Pro modelleri, RAM kapasitesi açısından iPhone 17 Pro serisiyle aynı seviyede kalıyor.

Katlanabilir iPhone Duo’nun da 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ancak Pro modellerindeki RAM miktarını doğrulamak için kullanılan Xcode verilerinde katlanabilir model henüz yer almıyor.

Apple ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı 1

ÖNCEKİ RAPORLAR DA 12 GB RAM’E İŞARET ETMİŞTİ

Apple’ın 12 GB RAM kullanacağına yönelik iddialar aslında iPhone 18 Pro modellerinin piyasaya çıkışından çok önce gündeme gelmişti.

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Nisan 2025’te iPhone 18 ailesinin 12 GB RAM ile geleceğini öngörmüştü. Analist Jeff Pu da ocak ayında hem Pro modellerinde hem de Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unda 12 GB RAM kullanılmasını beklediğini açıklamıştı.

Mart ayında The Bell tarafından yayımlanan bir başka raporda ise Samsung’un iPhone Duo için 12 GB kapasiteli bellek modülleri sağlayacağı öne sürülmüştü.

Apple ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı 2

BELLEK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ PLANLARI DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

Apple’ın 16 GB RAM planından vazgeçmesinin arkasında küresel bellek sıkıntısının bulunduğu düşünülüyor.

Apple ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı 3

Mart ayında yayımlanan raporda 12 GB kapasiteli bellek modüllerinin fiyatlarının hızla arttığı belirtilmişti. Bloomberg’den Mark Gurman da bellek maliyetlerinin Apple’ın katlanabilir iPhone için daha yüksek bir başlangıç fiyatını görüşmesine yol açtığını bildirmişti.

Ming-Chi Kuo ise DRAM tedarikindeki sıkıntıların Apple’ı 2026 yılına ilişkin donanım sevkiyat planlarını küçültmeye zorladığını söylemişti.

Apple ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı 4

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim’de başlıyor. Cihaz 23 Ekim’de satışa sunulacak.

Apple ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta planı bu değilmiş! İşte asıl planı 5

Apple Türkiye'nin resmi sitesine göre iPhone Duo'nun fiyatı 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors

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Apple iPhone RAM iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo
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