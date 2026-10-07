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Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında amatör dalgıç tarafından, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait altın sikke bulundu. Sikkenin bir yüzünde Hz. İsa'nın haleli, kutsama işareti yapan elini kaldırmış, İncil tutarken tasvirinin olduğu kabartması ile diğer yüzünde imparatoru sağ eliyle taçlandıran Hz. Meryem Ana'nın yarım boy önden kabartmasının yer aldığı belirtildi. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, teslim edilen eseri, uygun görülen zamanlarda teşhire çıkaracaklarını söyledi.

Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü

Karaburun ilçesi açıklarında geçen nisan ayında dalış yapan amatör dalgıç, yaklaşık 2-3 metre derinlikte altın sikke buldu. Eser, İzmir Arkeoloji Müzesi'ne kazandırıldı. Uzmanların yaptığı incelemede altın sikkenin, Doğu Roma'nın 969-976 yılları arasında tahtta kalan imparatoru I. John Tzimiskes (Çemişgezekli İoannes) dönemine ait olduğu tespit edildi. Sikkenin bir yüzünde Hz. İsa'nın haleli, kutsama işareti yapan elini kaldırmış, İncil tutarken tasvirinin olduğu kabartması ile diğer yüzünde ise imparatoru sağ eliyle taçlandıran Hz. Meryem Ana'nın yarım boy önden kabartmasının yer aldığı belirtildi.

Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü 1

'KOMİSYON ÖNEMİNİ BELİRLİYOR'

Eserle ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "İzmir Karaburun açıklarında amatör bir dalgıç tarafından bulunuyor ve İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Bizans Dönemi dediğimiz Doğu Roma İmparatoru I. John Tzimiskes dönemine ait altın bir sikke" dedi.

Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü 2

Tarihi eser bulan vatandaşların ne yapması gerektiği konusuna değinen Gürbüz, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 4’üncü maddesi gereği en yakın mülki amire veya müze müdürlüğüne haber vermesi ve eseri teslim etmesi gerekiyor. Vatandaş eseri müzeye teslim ettikten sonra bir taşınır geçici alım belgesi kesiliyor. Bu belgeden sonra müze müdürlüğünce bir komisyon kuruluyor. Komisyon eserin yasa kapsamında olup olmadığını, envanterlik veya etütlük olup olmadığı veya taşınır kültür varlığı veya taşınmaz kültür varlığı olup olmadığına karar veriyor. Müze uzmanlarından oluşan komisyon kararı veriyor. Eğer eser envanterlikse, kıymet takdir komisyonu kuruluyor. Bu esere kıymet takdir bedeli biçiliyor. Bu da eseri getiren vatandaşımıza direkt ödeniyor" dedi.

Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü 3

'YURT DIŞINA KAÇIRILAN 13 BİN 448 ESER HUKUKİ YOLLARLA GERİ GETİRİLDİ'

Tarihi eserlerin korunmasının önemini vurgulayan Gürbüz, "Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, 2002 ve 2025 yılları arasında yurt dışına kaçırılan eserlerden toplam 13 bin 448 adedini zor ve yoğun bir süreçten sonra hukuki yollarla ülkemize tekrar getirdi. Bu bağlamda vatandaşlarımızın illegal yollara başvurmak yerine eserleri müzeye teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

Amatör dalgıç denizin dibinde tesadüfen buldu! 1000 yıllık sikkenin sırrı çözüldü 4

Eserin sergide teşhire çıkıp çıkmayacağı konusunda da konuşan Gürbüz, "Bu eser komisyona girdikten ve bedeli ödendikten sonra bir taşınır işlem fişi kesilecek. Fiş kesildikten sonra uzmanına ve depoya teslim edilecek. Uygun görüldüğü zamanlarda da teşhire çıkaracağız. Teşhirde sergilemeye gerekirse devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir deniz sikke
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