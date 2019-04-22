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Kanalizasyondan 2000 yıllık lahit çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde belediye ekiplerinin sürdürdüğü kanalizasyon çalışmasından 2000 yıllık olduğu tahmin edilen lahit çıktı.

Kanalizasyondan 2000 yıllık lahit çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yüklenici firma tarafından devam eden kanalizasyon çalışmaları esnasında çukur açan kepçenin bir taşa vurması sonrasında inceleme başlatıldı. Susurluk Kaymakamlığı ile ilçe parkı arasındaki kazı anında denk taş ile ile ilgili olarak Belediye Başkanı Nurettin Güney'e bilgi verildi. Başkan Güney, kazının durdurulma talimatını verirken, Cumhuriyet Savcılığı ve Müzeler Müdürlüğü'ne de bilgi verildi. Büyük taşın çukurdan yukarıya çıkartılması sonucu üzerindeki figürlerin bunun 2000 yıllık bir lahit taşı olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Lahit ile ilgili olarak yetkililerin önümüzdeki günlerde inceleme yapması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
lahit kanalizasyon çalışması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oranın etrafı kapatılacak varsa ganımete el konulacak bu kadar
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