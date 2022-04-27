YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kandillerin baş tacı! Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Kandillerin baş tacı! Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

27.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil simidi, kandillerin vazgeçilmez tadıdır. Kokusu, ağızda bıraktığı tadı ile kandil simitlerini ister dışarıdan alabilirsiniz ister kendiniz evinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evinizde kıyır kıyır kandil simitleri yapmak aslında çok kolaydır. Gelin yiyenin bir daha yiyeceği birbirinden enfes kandil simitleri tarifine geçelim!

Kandillerin baş tacı! Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Her kandil zamanında severek tüketilen kandil simidi tarifi internette en çok araştırılan konular arasına girmektedir. Dışarıdan kandil simidi almak istemeyenler, evlerinde yapıp yemeği tercih ediyor. Biz de sizin için ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi tarifi ile geldik. Çayın yanına kandil günleri dışında da yapıp tüketebileceğiniz kandil simidi tarifi...

Kandil Simiti Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı (yarım paket)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastahane simitlerine benzemesi için gerekli ama elinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un ekleyelim unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Susamları önceden tavada hafifçe kavuralım. Simitleri pişirme kağıdı serilen fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.
Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftar için en kolay ve lezzetli menü! Ramazan’ın 25.günü menüsü İftar için en kolay ve lezzetli menü! Ramazan’ın 25.günü menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"

Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"

Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"

Son kullanma tarihi geçmeyen 7 yiyecek

Son kullanma tarihi geçmeyen 7 yiyecek

Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

İlginizi Çekebilir

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.