Kandillerin baş tacı! Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Her kandil zamanında severek tüketilen kandil simidi tarifi internette en çok araştırılan konular arasına girmektedir. Dışarıdan kandil simidi almak istemeyenler, evlerinde yapıp yemeği tercih ediyor. Biz de sizin için ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi tarifi ile geldik. Çayın yanına kandil günleri dışında da yapıp tüketebileceğiniz kandil simidi tarifi...

Kandil Simiti Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.

Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastahane simitlerine benzemesi için gerekli ama elinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un ekleyelim unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Susamları önceden tavada hafifçe kavuralım. Simitleri pişirme kağıdı serilen fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz.

