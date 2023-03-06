Kandillerin vazgeçilmezi kalburabastı tarifi! Kıyır kıyır kalburabastı nasıl yapılır?

Kalburabastı pratik bir şekilde hazırlanmasına rağmen oldukça güzel görünen şekliyle saatlerce uğraşılmış gibi duruyor. Bol cevizle hazırlanan bu enfes tatlı en sevilen şerbetli tatlılar arasında yer alıyor.

MALZEMELER 120 gram oda sıcaklığında tereyağı (8 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı karbonat

3-4 damla limon

1 adet yumurta

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

İçi için:

120 gram ceviz içi

Servisi için:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

TARİF Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Tatlı için, un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.

Azar azar unu ilave edin. Kıvamına göre 3,5-4 su bardağı kadar alacaktır.

Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın.

Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.

Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.

Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.

AFİYET OLSUN!

