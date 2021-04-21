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Baharın müjdesi erguvanlar, Şırnak’ı neşelendirdi

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor.

Baharın müjdesi erguvanlar, Şırnak’ı neşelendirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi çiçek açan erguvanlarla süslendi. Baharın habercisi olan çiçekler beldede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ERGUVAN

Beldenin farklı yerlerinde toplu olarak kendiliğinden yetişen erguvan ağaçları hem kokusuyla hem rengiyle hem de manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Beldenin farklı noktalarında çiçek açan erguvan ağaçları drone ile havadan görüntülendi.

ERGUVAN2

Erguvan ağacı beldeye gelen ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor, görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor.

(İHA)

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Şırnak
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