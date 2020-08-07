Kanka sözleri: Kankanıza sevginizi göstermenizi sağlayacak sözle

Kankanız ile ne kadar eğlendiğinizi ve her zaman birbirinizi desteklediğinizi biliyoruz. Kankanızın sizin için çok önemli olduğunu dile getirmek istiyorsanız kanka sözleri tam size göre. Sizler için listelediğimiz kanka sözleri ile siz de yakın dostlarınızı mutlu edebilirsiniz.

Kanka Sözleri

Hislerinize tercüman olacak kanka sözleri ile kankanıza sizin için ne kadar değerli olduğunu yansıtabilirsiniz.