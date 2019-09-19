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Kanser cinsel sağlığa engel mi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser tedavisinin cinsel hayatı olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi.

Kanser cinsel sağlığa engel mi?

Kanserin, sağlık üzerinde bozucu etkileri olan aynı zamanda bireyleri psikolojik ve duygusal olarak yıpratan bir hastalık olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser teşhisinin alınması ve tedavi sürecine geçilmesi ile birlikte bireylerin cinsel sağlığının da bu durumdan farklı şekillerde etkilendiğini söyledi. Bu etkinin kanserin türü ve uygulanan tedavi yöntemine göre değiştiğini belirten Avcı, "Bazı kanser türleri doğrudan üreme organlarını ve işlevini etkileyebilir. Psikolojik olarak hastada ve partnerinde cinsel isteksizlik oluşturabilir. Böyle bir durumun yaşanması çok doğal olmakla birlikte yeterli bilgilendirme ve uygun yönlendirme ile bu sorun aşılır. Çoğu hastanın aklına ilk gelecek şey olmasa bile kanser hastalarının tedavisinde hayat kalitesinin arttırılması anlamında cinsel sağlık, diğer faktörler ile birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Cinsel sağlık tedavide gözetilmesi gereken bir konu olmasına rağmen hastalar genellikle çekindikleri ve utandıkları için cinsellikle alakalı soru sormak istemiyor. Yeterli bilgiyi ve yönlendirmeyi alamayınca da bu konuda sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Hastalık süresince cinsel sağlığı korumak ve hayat kalitesini arttırmak için çekingen ve sıkılgan olmamaya çalışmalıdır. Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi işlem gibi kanser tedavisinde kullanılan tedavi sistemlerinden cinsel sağlığı nasıl etkileyebileceğine dair doktorun bilgilendirmesini talep edilir" dedi.

Tedavi süresince ilk birkaç gün hastanın kendini bitkin ve yorgun hissedebileceğini belirten Avcı, "Yani hastanın cinsel hayatına vereceği enerji olmayabilir. Fakat daha sonrası için cinsel hayatın nasıl şekillendirilebileceği konusunda danışmanlık alınmalı. Bu süreçte hastayla birlikte partnerin de bazı kaygıları olacaktır. Partnerler kaygı ve düşüncelerini paylaşma ve çözümler bulma konusunda iş birliği sağlamalı" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser kanser tedavisi cinsellik

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